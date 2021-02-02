Washington Times: американский адмирал предупредил об угрозе ядерной войны с Китаем и Россией

Глава Стратегического командования Вооружённых сил США Чарльз Ричард назвал реальной угрозу использования ядерного оружия, пишет The Washington Times. По словам адмирала, наибольшую опасность США представляют Россия и Китай, которые последние два десятилетия активно развивали свой ядерный и стратегический арсеналы.

Глава Стратегического командования Вооружённых сил США Чарльз Ричард предупредил, что страна должна быть готова к ведению ядерной войны с Китаем или Россией и искать новые пути сдерживания угрозы применения передового стратегического оружия, передаёт The Washington Times.

Адмирал отметил, что роскошь жизни в эпоху после окончания холодной войны, когда прямой вооружённый конфликт с соперничающей ядерной державой был невозможен, осталась позади.

«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с применением ядерного оружия, если там воспримут потерю обычных вооружений за угрозу режиму или государству», — заявил Ричард.

В связи с этим очень важно, чтобы Пентагон вновь стал воспринимать угрозу ядерного конфликта весьма реальной. Кроме того, необходимо разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.

«В отсутствие изменений мы вновь встаём на путь подготовки к тому конфликту, который мы предпочитаем, а не к тому, с которым мы, скорее всего, столкнёмся», — предупреждает адмирал.

Комментируя эти, сделанные ранее в одном из изданий высказывания в интервью The Washington Times, Ричард отметил, что наибольшую угрозу для США в настоящий момент представляют Китай и Россия, которые в последние годы активно развивают свой ядерный и стратегический потенциал, что призвано ограничить возможности Белого дома.

«В эту новую эру конкуренции впервые в истории нашей страны нам придётся столкнуться с двумя ядерными противниками к концу этого десятилетия», — отметил Ричард в беседе с журналистами.

Несмотря на то что, по словам военного, в США уже был разработан ряд необходимых стратегий и концепций, лишь немногие из них предполагают сохранение американского превосходства. При этом Вашингтону важно продолжать играть доминирующую роль. Помимо разработки новых концепций, в Министерстве обороны должны сосредоточиться на закупках новых стратегических вооружений, а также укреплять кибернетический потенциал страны.

По мнению Ричарда, причина, по которой США в настоящий момент игнорируют угрозу ядерных конфликтов, заключается в смещении акцента на борьбу с терроризмом в последние несколько десятилетий. Однако ни Россия, ни Китай не теряли времени, наращивая свои ядерные арсеналы, пока США сосредоточились на угрозе терроризма.

«Наш недавний опыт борьбы с противниками, не обладающими ядерным оружием, позволил нам поверить, что использование ядерного оружия невозможно и не заслуживает внимания», — приводит The Washington Times слова главы Стратегического командования Вооружённых сил США.

По словам Ричарда, Москва и Пекин «агрессивно бросают вызов международным нормам и глобальному миру, используя инструменты власти и угрозы применения силы» в масштабах, невиданных со времён холодной войны. При этом в некоторых случаях угрозы превосходят те, что существовали в ходе холодной войны, например, деятельность стран в киберпространстве и в космосе. Более того, военный обвинил Китай и Россию в использовании пандемии коронавируса для продвижения национальных повесток дня.

При этом Ричард предупреждает не недооценивать возможности американских конкурентов — России и Китая. «Как и Россия, Китай действует агрессивно, бросая вызов демократическим ценностям и выстраивая мировой экономический порядок в свою пользу», — приводит издание слова адмирала.

По словам военного, Китай может похвастаться технологическими прорывами практически во всех областях. Кроме того, Поднебесная продолжает инвестировать значительные средства в гиперзвуковое оружие, а также расширять свои возможности в космосе.

«Ожидается, что запасы ядерного оружия Китая вырастут вдвое — если не втрое или в четыре раза — в течение следующего десятилетия», — заявил Ричард.

Более того, адмирал призвал не поддаваться на объявленную Пекином политику неприменения ядерного оружия первыми. «Эта политика может измениться в мгновение ока», — предупредил военный.

Россия, в свою очередь, уже более десяти лет «агрессивно модернизирует» свои ядерные силы при помощи новых ракет средней и малой дальности, которые не подпадают под условия международных договоров. В скором времени страна также сможет похвастаться новыми бомбардировщиками, межконтинентальными баллистическими ракетами, а также атомными подводными лодками.

Модернизация вооружённых сил Москвы завершена на 70%. Ожидается, что она завершится в течение нескольких лет, заявил Ричард.

По словам адмирала, президент России Владимир Путин продемонстрировал военную мощь своей страны в 2014 году во время «военного захвата украинского Крыма»*. С тех пор Россия неоднократно устраивала провокации американским авиации и кораблям, а также масштабные кибератаки, в том числе на федеральное правительство США. Ещё одним тревожным признаком Ричард назвал испытание Москвой противоспутникового оружия, «угрожающего международным активам в космосе».

«Вместе эти действия демонстрируют готовность России к агрессивной конкуренции и пренебрежению международными нормами», — приводит The Washington Times слова главы Стратегического командования Вооружённых сил США.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).