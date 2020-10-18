Frankfurter Allgemeine: ядерные учения НАТО перестали быть тайными

На протяжении двух недель НАТО проводит учения по ядерному сдерживанию. Обычно они проходят в обстановке секретности — но не в этом году, отмечает Frankfurter Allgemeine. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, учения не направлены против какой-либо конкретной страны, однако всем ясно, что потенциальным противником НАТО является Россия, пишет немецкая газета.

НАТО уже на протяжении двух недель проводит учения по ядерному сдерживанию — в этом году не так секретно, как обычно, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Учения не направлены против какой-либо конкретной страны, однако всем ясно, кто является потенциальным противником, отмечает издание.

На протяжении десятилетий ни одно из учений НАТО не проводилось в такой секретности, как Steadfast Noon, отмечает автор статьи. Раз в год, в октябре, союзники постоянно проводят учения по применению американских ядерных бомб. Однако в этом году альянс пошёл в информационное наступление, пишет немецкий журналист. В пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в сопровождении верховного главнокомандующего силами альянса посетил авиабазу Волкель в Нидерландах — одно из тех мест, где хранятся американские ядерные бомбы — на крайний случай.

«Эти учения — это важный тест для ядерного сдерживания альянса», — без долгих вступлений заявил Столтенберг. Учения, по его словам, носят исключительно оборонительный характер и не направлены против какой-либо страны. НАТО не стремится к конфликтам, а, напротив, хочет сохранить мир. В то же время, он добавил: «Во всё более неопределённом мире наши ядерные силы продолжают играть важную роль в нашей общей обороне».

По мнению автора статьи, Столтенбергу следовало бы сказать, что они играют всё более важную роль — потому что альянс, разумеется, реагирует на значительное расширение российского ядерного арсенала. Столтенберг и министры обороны стран НАТО неоднократно выражали своё беспокойство по этому поводу.

Как поясняет издание, это касается сверхзвуковых ракет, а также ракет средней дальности 9М729, с точки зрения Запада, нарушающих договор РСМД. Эти крылатые ракеты наземного базирования могут быть оснащены ядерными боеголовками, что существенным образом меняет стратегическое положение альянса в Европе: НАТО приходится считаться с тем, что Россия развивает ядерный конфликт в Европе и тем самым представляет угрозу для всего альянса, уверяет Frankfurter Allgemeine.

Поэтому НАТО нуждается в возможности защитить свои базы, на которых размещаются менее 200 единиц тактических ядерных вооружений в Европе. Наряду с базой Волкель, это также аэродромы Кляйне Брогель в Бельгии, Авиано и Геди в Италии и Бюхель в немецком Айфеле. Для этого также предназначена турецкая авиабаза Инджирлик, однако сейчас там уже не хранятся никакие бомбы, отмечает издание.

Официально альянс не подтверждает данные ни об одном из этих мест хранения ядерного арсенала. Однако во многих из этих мест в этом году проводились учения — в то время как обычно они проводятся только в одном из них. НАТО обосновывает это пандемией и стремлением избежать больших скоплений военнослужащих. Но в итоге сценарий применения ядерного оружия выглядит лишь ещё более реалистично, подчёркивает немецкая газета.

В общей сложности в учениях принимают участие более пятидесяти военных самолётов, сами учения длятся две недели. Американцы отправили для их проведения два стратегических бомбардировщика Б-52 из Луизианы, бундесвер участвует старенькими самолётами «Торнадо», которые должны быть заменены в следующем году. Пять государств, обладающих ядерным оружием, имеют в своём арсенале собственные самолёты-носители и составляют «ядро» ядерной программы альянса.

Как сообщается в статье, бундесвер сейчас тренирует в Бюхеле оборону от нападения на авиабазу. Это тоже происходит в обстановке чрезвычайной прозрачности, подчёркивает немецкая газета. В ходе учения Resilient Guard отрабатывается нападение соседнего государства на немецкие территории, заявил на этой неделе генеральный инспектор Эберхард Цорн.

Для зенитной ракетной эскадрильи 1 задача состоит в том, чтобы «защитить критически важные объекты инфраструктуры на пространстве от пяти до десяти квадратных километров». Подразделение базируется в Шлезвиг-Гольштейне и оснащено противоракетными системами Patriot. Для учений оно было быстро перемещено в Айфель. Как утверждают в альянсе, НАТО должно отрабатывать такие сценарии, чтобы быть «более обороноспособным». Это важный элемент нового стратегического оснащения, заключает Frankfurter Allgemeine.