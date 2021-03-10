Fox News: пока в Китае воспитывают мужественность, в Америке шьют боевую форму для беременных

Китайские власти всерьёз занялись борьбой с феминизацией мальчиков, одновременно с этим укрепляя свою военную мощь. Тем временем Джо Байден делает ВС США более подходящими для женщин, предлагая новые причёски и лётную форму для беременных, передаёт Fox News. «Это пародия на вооружённые силы США и их основную задачу — побеждать в войнах», — заявляет телеведущий Такер Карлсон.

Факты говорят сами за себя. В марте прошлого года и руководство Соединённых Штатов, и руководство Китая объявили о чрезвычайной ситуации национального масштаба. В США Тони Фаучи предупредил конгресс, что возобновление работы американских предприятий может привести, цитирую, «к вспышкам коронавируса, не поддающимся контролю со стороны государства». Выходить на улицу, по словам Тони Фаучи, было слишком рискованно.



Тем временем в Китае, откуда и пришёл коронавирус, высокопоставленный советник китайского правительства заявил, что страна столкнулась с другой, более глубинной угрозой: национальным кризисом мужественности. Китайские мальчики, цитирую, «были испорчены домохозяйками и учителями женского пола» и вследствие этого становились, цитирую, «чувствительными, робкими и женоподобными». По сути, они становились такими людьми, которые могли бы прислушиваться к Тони Фаучи. Феминизация китайских мальчиков, если ей не противодействовать, цитирую, «неизбежно поставит под угрозу выживание и развитие китайской нации», предупреждал советник правительства Китая.



В январе китайское правительство приняло меры в соответствии с этими рекомендациями. Министерство образования КНР опубликовало объявление под заголовком: «Предложение по предотвращению феминизации мальчиков-подростков». Целью было, цитирую, «культивировать среди учащихся мужественность». Кстати, вы слышали об этом на других каналах? Интересно, не правда ли? Китай не излагает аргументацию, которая послужила основанием для этого плана. Но есть кое-какие подсказки.



В прошлом году мы узнали, что Китай быстро построил крупнейший в мире военный флот. В 2015 году у Китая было 255 боевых кораблей, теперь — больше 360. И многие из этих кораблей по своим возможностям превосходят всё, что есть в ВМС США.



И как же мы на это отвечаем? Вчера в Белом доме Джо Байден, по сути, затрагивал эту тему. Каков ответ вооружённых сил США? Вот что сказал Джо Байден.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Часть из этого — относительно прямолинейная работа, в которой мы делаем большие успехи. Разработка бронекостюмов, которые хорошо подходят женщинам. Пошив боевой униформы для женщин. Создание лётной формы для беременных. Обновление требований к причёскам. Что-то из этого потребует… знаете… приверженности миссии по реальному изменению культуры и привычек, заставляющих женщин уходить из вооружённых сил.



Итак, у нас есть новые причёски и лётная форма для беременных! На наших войнах будут сражаться беременные женщины! Это пародия на вооружённые силы США! В то время как вооружённые силы Китая становятся более мужественными, а страна собирает самый большой флот в мире, нашим вооружённым силам, по словам Джо Байдена, надо стать женственнее. Что бы это ни значило, ведь мужчин и женщин больше не существует. Короче говоря, это вышло из-под контроля, а Пентагон идёт у этого на поводу. Повторюсь: это пародия на вооружённые силы США и их основную задачу — побеждать в войнах.



Один из немногих, кто уделял этому внимание, конгрессмен от штата Индиана Джим Бэнкс, который сам служил в вооружённых силах США. Недавно он написал начальнику военно-морских операций письмо, в котором спрашивал, почему ВМС включили в список книг для чтения на 2021 год расистскую дрянь за авторством Ибрама Кенди. Ведь эта книга учит тому же самому, что и китайское министерство пропаганды: тому, что Америка в основе своей аморальна.



Дата выхода в эфир 09 марта 2021 года.