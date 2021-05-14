Убрать «серую зону» между НАТО и Россией: Болтон объяснил, как защитить интересы США в Восточной Европе

Пока между НАТО и Россией существует «сера зона», состоящая из бывших советских республик, будет оставаться и угроза для национальных интересов США, уверен бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности и бывший посол США в ООН Джон Болтон. Как пишет он в статье для National Review, Москва перестанет вмешиваться в постсоветское пространство только тогда, когда оно будет под контролем альянса, и чем раньше России это дадут понять, тем лучше.

Администрация Байдена представила визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев 6 мая как демонстрацию поддержки Украины, однако, как считает бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности и бывший посол США в ООН, вместо этого Блинкен «предъявил лишь риторическую болтовню», отступив даже от того, что делали высокопоставленные чиновники команды предыдущего американского президента, чтобы поддержать Украину, и вернувшись к уговорам эпохи Обамы.

Как отмечает Болтон в статье для National Review, унаследованные Байденом проблемы, усложняющиеся с течением времени, всё чаще требуют безотлагательных решений. После распада Советского Союза и Варшавского договора расширение НАТО на восток так и не достигло окончательного завершения. Шесть стран Восточной Европы и Кавказа остались в «серой зоне» между Россией и новыми границами НАТО, тем самым оставаясь уязвимыми перед желанием Москвы восстановить свою гегемонию в границах бывшего СССР. И эта агрессивность России на постсоветском пространстве, уверен Болтон, не только вредит интересам США, но и угрожает нестабильностью всей Европе.

«Пока между НАТО и Россией остаётся «серая зона», нестабильность в регионе будет сохраняться. Сокращение этого по своей природе опасного географического пространства уменьшает потенциальные угрозы со стороны России и, в конечном итоге, снова ставит Москву перед вопросом: присоединяться к Западу или противостоять ему», — пишет политик.

Он убеждён, что вступление в НАТО — это, в конечном счёте, единственный способ для находящихся в этой «серой зоне» стран минимизировать неизбежную неопределённость и нестабильность в отношениях между альянсом и Россией. Однако сокращение «серой зоны» не потребует немедленного включения в НАТО новых членов, но в этом случае альянс может разработать для них соответствующий статус, отвечающий задачам решения текущих европейских проблем.

Для Украины Болтон предлагает усилить дипломатические и военные усилия Зеленского «по изгнанию России с востока Украины, а также возложить на Россию резко возрастающие издержки». Для поддержки Молдавии, считает политик, необходимо привлечь внимание мирового сообщества к проблеме Приднестровья, и новые власти в Кишинёве помогут Вашингтону активизировать свои действия.

Точно так же, продолжает Болтон, нужно поступить и в Грузии, где необходимо «дать отпор российскому присутствию в Абхазии и Южной Осетии с целью воссоздать ситуацию, существовавшую в апреле 2008 года, когда членство Украины и Грузии в НАТО рассматривалось вполне серьёзно и считалось возможным», а после этого можно будет заняться и Арменией с Азербайджаном.

Самым сложным местом, по мнению Болтона, останется Белоруссия, где «рост продемократических настроений увеличивает риск российского военного вторжения и, возможно, прямого аншлюса страны». Однако, уверен политик, как бы это ни было сложно, США не могут безоговорочно отдать Белоруссию Москве.

«Обещания России не вмешиваться в дела своих бывших республик и её возмущённые заявления о благонравности её намерений не имеют никакого значения. Россия перестанет вмешиваться в постсоветское пространство только тогда, когда узнает, что не может добиться здесь успеха и что пересечение границы НАТО (или что-то подобное) приведёт к неизбежным и весьма сокрушительным для неё последствиям. И чем раньше мы ясно дадим России это понять, тем лучше», — заключает Джон Болтон.