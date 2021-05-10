Болтон: соглашение по иранскому атому изначально было плохим, и лучше не стало

Администрация Джо Байдена всячески пытается показать, что она отличается от своих предшественников, и в частности — вернувшись к соглашению по иранскому атому. Однако, как отметил в интервью France 24 советник Трампа Джон Болтон, это соглашение, по его мнению, изначально было плохим, и за три года, когда Штаты из него вышли, оно лучше не стало.

Джо Байден обещал это во время своей кампании. Но возвращение США к Венскому договору оказывается одной из самых тяжёлых задач его срока. За три года Тегеран научился использовать сложившееся замешательство для развития своей ядерной программы — в этом сегодня сходятся американские консерваторы, такие как Джон Болтон.

ДЖОН БОЛТОН, бывший советник по национальной безопасности Дональда Трампа: Я считаю, что Джо Байден крайне неправ, раз думает, что может вернуться к соглашению с Ираном по атому. Этот договор, заключённый в 2015 году, плох, и с тех пор он лучше не стал. Сейчас у США есть определённое преимущество по отношению к Ирану, хотя, по моему мнению, Дональд Трамп не оказал на него достаточного давления. Если Байден сдастся и больше не будет санкций, Иран получит ядерное оружие и баллистические ракеты, которые он сможет запустить по Соединённым Штатам и Европе.

По мнению Эммы Субрие, француженки, которая ведёт научную деятельность в Вашингтоне, желания американского президента будет недостаточно, чтобы тут же приостановить попытки Ирана получить ядерное оружие.

ЭММА СУБРИЕ, научный сотрудник Института стран персидского залива в Вашингтоне: Администрация Байдена находится в довольно деликатной позиции. Ей нужно показать, что она не похожа на администрацию Трампа, вернувшись к соглашению по иранскому атому, а также показать, что администрация Байдена лучше понимает региональное равновесие интересов каждой стороны.

Региональное равновесие обеспечивается европейскими странами, Китаем и Россией. Но за ним пристально наблюдает Израиль и арабские враги Ирана.

МАТЬЕ МАБЕН, журналист France 24: Резкое возвращение США к соглашению по иранскому атому произошло так, будто бы подписавшиеся страны и не потеряли три года. Как мы поняли, в приоритете у Белого дома возвращение к венским договорённостям. Но при этом участия Израиля, а также стран Персидского залива тщательно стараются избежать.

Дата выхода в эфир 09 мая 2021 года.