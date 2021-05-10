Болтон: соглашение по иранскому атому изначально было плохим, и лучше не стало
Дата выхода в эфир 09 мая 2021 года.
Дата выхода в эфир 09 мая 2021 года.
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза поручили главе дипломатии объединения Жозепу Боррелю подготовить проект первой военной концепции Европейского союза.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал заявления о финансовой стимуляции «Локомотивом» ФК «Химки» перед матчем со «Спартаком» — прямым соперником железнодорожников в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.
Глава МИД России Сергей Лавров проведёт переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время своего визита в Баку.
ФК «Краснодар» опубликовал трейлер фильма «Краснодар». От игры к игре», повествующий о дебютном сезоне команды в Лиге чемпионов УЕФА.
В Минздраве Омской области рассказали о состоянии министра здравоохранения региона Александра Мураховского.
Один случай заболевания коронавирусом выявлен у представителей команд чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» во время Гран-при Испании.
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) назвали сроки нового мирового экономического кризиса.
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 государств сообщества в Брюсселе оценил отношения России и ЕС.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал американца Дастина Порье самым лёгким соперником в своей карьере.
Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявило, что 215 палестинцев пострадали при столкновениях с израильской полицией у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил Мекку.
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил о готовности Европейского союза к диалогу с Россией.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал процесс аннулирования билетов на Евро-2020 и возврата денег за них.
Действующие французские военные написали открытое письмо, в котором поддержали обращение отставных генералов, предупредивших об угрозе распада Франции.
Четырёхкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых завершила профессиональную карьеру.
В Москве за прошедшие 24 часа зафиксировали 2896 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Якутске школьники, кроме учеников 9-х и 11-х классов, в связи с эпидемиологической обстановкой с 11 мая перейдут на дистанционную форму обучения.
Бывший генеральный менеджер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и комментатор Леонид Вайсфельд считает, что «Вашингтон Кэпиталз» не сможет получить достойную компенсацию в случае обмена российского форварда Евгения Кузнецова.
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8465 человек. Всего в стране зафиксировано 4 888 727 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о забитом мяче в прощальном матче с «Краснодаром-2» (6:0), а также поделился эмоциями от празднования с болельщиками.
Глава МИД Словакии Иван Корчок прокомментировал отношения России и Евросоюза.
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал список из четырёх игроков, которые, по мнению обозревателей, могут претендовать на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку регулярного сезона НХЛ.
Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявило, что сотни палестинцев пострадали при столкновениях с израильской полицией у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 2817 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 2 122 327, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о том, чего ожидает от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака».
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман дал прогноз относительно курса рубля. Об этом сообщает «Российская газета».
Тренер женской сборной России по кёрлингу Сергей Беланов прокомментировал второе место своей команды на чемпионате мира.
МЧС применит беспилотник для поиска пропавшего в лесу на севере Омской области министра здравоохранения региона Александра Мураховского.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о желании провести ещё как минимум два поединка в 2021 году.
На Храмовой горе в Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими.
Россиянка Анастасия Павлюченкова существенно улучшила своё положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Спасатели ликвидировали возгорание в частной гостинице в Южно-Сахалинске, где нашли тело человека.
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор сообщил, что ведет переговоры о покупке шотландского футбольного клуба «Селтик».
Министерство транспорта США ввело режим региональной ЧС в нескольких штатах в связи с ситуацией с трубопроводной компанией Colonial Pipeline.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала новый рейтинг лучших игроков мира.
В Индии за сутки выявили 366 161 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране превысило 22,6 млн.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэйкхоукс» одержал победу над «Даллас Старз».
Тело одного погибшего нашли после пожара в трёхэтажном доме в Южно-Сахалинске.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось ещё на 362, общее число достигло 94 759.
Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о планах отключения отопления в столице.
В Германии за сутки выявили 6922 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
Три ракеты выпущены в сторону Израиля. Об этом сообщается в заявлении армии страны, опубликованном в Twitter.
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 2142 и достигло 344 731.
Пятиэтажный жилой дом загорелся в Южно-Сахалинске, сообщает сайт ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля, сообщает пресс-служба израильских вооружённых сил.
Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв рассказал в беседе с RT, какие лекарства стоит обязательно взять с собой в поездку.
В Москве в воскресенье, 10 мая, ожидается до +18 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Европарламент намерен заняться подготовкой молодых политических лидеров из России. Об этом говорится в докладе о запланированных расходах законодательного органа ЕС на 2022 финансовый год. С документом ознакомился RT.
Ранее приостановленные поиски пропавшего в лесу на севере Омской области министра здравоохранения региона Александра Мураховского возобновлены.