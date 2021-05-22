Глава Генштаба Франции: Париж не должен вмешиваться в противостояние между США и Китаем

Франция, как и вся Европа, не заинтересована в соперничестве между США и Китаем, поэтому должна избегать вмешательства в это «бессмысленное противостояние» и придерживаться сбалансированной позиции, заявил глава Генштаба ВС Франции Франсуа Лёкуантр в интервью Le Figaro. Генерал считает, что через 10 лет вероятность возникновения конфликтов будет выше, а опасность представляют не только страны арабского мира или националистические режимы в Африке, но также набирающие военную мощь Россия и Китай.

Начальник Главного штаба ВС Франции Франсуа Лёкуантр заявил в интервью Le Figaro, что к 2030 году усилятся напряжённые отношения между странами мира и повысится риск возникновения вооружённых конфликтов.

Ко времени окончания холодной войны некоторые наивно верили в «конец истории» и то, что больше не возникнет никаких крупных столкновений, однако уже тогда, считает глава Генштаба, были признаки внутреннего недовольства части развивающихся стран, особенно в государствах арабского мира. Они выступали в том числе против Запада, который «воспринимался гегемоном».

Такое недовольство привело к желанию взять реванш — его последствия проявились в начале 2000-х годов, а потом произошли теракты во Франции, которые, по мнению Лёкуантра, ещё долго не прекратятся. Кроме того, существуют региональные лидеры, которые придерживаются крайнего национализма, а в Африке добавляются другие проблемы: демографическая ассиметрия, изменение климата и проблемы демократических режимов на большей части материка. Слабость правительств приводит к тому, что множится число кризисов, и нет никакого основания предполагать, что эта нестабильная ситуация исправится через 10-20 лет, считает генерал.

Опасность также представляют и возрождение государств, которые нарушают стабильность и международное право — к ним собеседник французской газеты относит прежде всего Россию и Китай, а также Иран. Генерал указывает, что происходит реорганизация мирового порядка вокруг соперничества между США и Китаем.

Остальным странам придётся выбирать свою сторону, что станет очень трудной задачей, потому что ни Франция, ни Европа в этом не заинтересованы. «Даже если речь не идёт о пересмотре наших отношений с США, которые являются основополагающими, мы не должны позволять втянуть себя в это бессмысленное противостояние», — подчёркивает начальник Главного штаба. По его словам, Франция и европейцы должны представлять «сбалансированную позицию с опорой на своих стратегических партнёров».

На вопрос о том, чем угрожает Европе Россия, Франсуа Лёкуантр привёл в пример Украину: ЕС необходимо принимать во внимание страхи стран Восточной Европы перед масштабным перевооружением России. «В подводной и космической сферах Россия, как и Китай, становится крайне опасным конкурентом», — подчёркивает генерал. Он добавляет, что нужно «найти способы договариваться», потому что такое противостояние опасно, однако пока Европа находится «на стадии отказа от такого регулирования».

При этом Москва, по его утверждению, продолжает попытки «ослабить (французскую. — ИноТВ) демократическую модель, действуя в областях цифровых технологий и влияния». Эта опасность проявляется не только на территории страны, но и в регионах, где у Франции есть собственные интересы: так, в настоящий момент присутствие России, Турции и Китая в Африке «вызывает тревогу и дестабилизирует» баланс сил, отметил глава Генштаба в интервью Le Figaro.