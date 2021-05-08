Focus: Путин ведёт Россию на новый этап мировой политики с помощью современного оружия

Владимир Путин всеми силами хочет обеспечить статус и влияние России в мире, однако главная его задача — предотвратить втягивание Москвы в возможный конфликт между Китаем и США. Как пишет Focus, российский президент пытается достичь своих целей военными средствами, и успехи в вооружении говорят о том, что у него это может получиться.

Наращивая вооружения, Владимир Путин хочет сохранить суверенитет и статус России. При этом в первую очередь он делает ставку на два вида оружия — атомный подводный дрон «Посейдон» и гиперзвуковую ракету «Циркон». Как пишет Focus, таким образом российский президент хочет заявить о начале нового этапа мировой политики.

Как отмечает автор материала, совсем недавно США создали новый вид вооружённых сил — Космические силы, а Китай собирается в ближайшие годы построить космическую станцию, что, возможно, приведёт к тому, что космос будет всё больше контролироваться этими государствами и станет недоступным для третьих стран. Чтобы не подорвать положение России, ещё несколько лет назад было заявлено, что Москва модернизирует потенциал своего стратегического устрашения. И хотя сперва это вызвало снисходительные улыбки, однако теперь высокомерие исчезло.

Предположительно с 2008 года Россия работает над созданием оружия, которое обеспечит возможность нанесения второго удара даже в том случае, если небо будут контролировать другие страны. Теперь ответный ядерный удар России может быть нанесён из глубин океана. Даже когда президент Путин публично сообщил об этом проекте, многие специалисты на Западе посчитали его делом далёкого будущего. Но теперь наблюдатели испугались, осознав, насколько быстро атомный подводный дрон «Посейдон» может обрести боеспособность.

Этот дрон имеет 20 метров в длину, два метра в диаметре и весит 40 тонн. Его можно снабдить атомным двигателем. Он способен автономно двигаться по океанам без участия человека, неся ядерную боеголовку. Дальность действия «Посейдона», по имеющеся информации, достигает 10 тыс. километров. Есть разные сведения о том, насколько быстро он может передвигаться, а также насколько интенсивный шум он производит в зависимости от скорости. Но среди тех, кому, вероятно, предстоит отражать его атаки, господствует мнение, что он слишком быстр и малошумен, чтобы можно было его обнаружить и нейтрализовать. Согласно описаниям, «Посейдон» стремительно приближается к вражескому побережью и вызывает там радиоактивное цунами.

Автор считает, что вместе с гиперзвуковой ракетой «Циркон», которую нельзя отразить из-за её огромной скорости, Россия создаёт новый класс средств устрашения. По сообщениям, во время испытаний в 2020 году «Циркон» развил среднюю скорость в 6 000 километров в час. Ракета может нести ядерную боеголовку, и системы ПВО против неё пока бессильны.

Как заключает автор статьи, задача этих двух новых видов оружия — военными средствами обеспечить статус и влияние России в мире, однако их главная цель — предотвратить втягивание России в возможный конфликт между Китаем и США. Российский президент хочет сохранить суверенитет России военными средствами, и успехи в вооружении говорят о том, что у него это может получиться.

«Если учесть планируемое им геополитическое продвижение в Арктику и расчет на то, что ископаемые источники энергии удастся заменить не так скоро, как это планируют другие правительства — благодаря этому Россия и в экономическом отношении останется дееспособной — Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики», — подводит итог автор Focus.