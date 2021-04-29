Bloomberg: Болгария вслед за Чехией связала российскую разведку со взрывами на оружейных складах

Болгарская прокуратура начала расследование в отношении шести неназванных российских граждан, которых подозревают во взрывах на оружейных складах. По информации следствия, подозреваемые «пытались предотвратить экспорт боеприпасов в Грузию и на Украину». Ранее с аналогичными обвинениями в адрес Москвы выступила Прага, сообщает Bloomberg.

Болгария расследует несколько взрывов на складах с оружием, чтобы найти возможные связи с аналогичным происшествием в Чешской Республике, которое спровоцировало недавнюю «дипломатическую напряжённость» между Москвой и Прагой, пишет Bloomberg.

Пресс-секретарь болгарской генпрокуратуры Сийка Милева сообщила журналистам, что ведомство проводит расследование в отношении шести неназванных российских граждан, присутствие которых в стране в период с 2011 по 2020 годы совпало со взрывами. По её словам, данные свидетельствуют о том, что подозреваемые, «с большой долей вероятности, пытались предотвратить экспорт боеприпасов в Грузию и на Украину».

Власти страны также подозревают россиян в причастности к отравлению в 2015 году болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, его сына и одного из его сотрудников. Кроме того, Болгария уже заочно предъявила трём россиянам обвинения в «нападении» на перебежчика Сергея Скрипаля в Великобритании, отмечает издание.

Милева заявила, что обвиняемые, «весьма вероятно», являются сотрудниками ГРУ. Расследование дает основание для «разумного предположения о существовании связи между взрывами на болгарской территории, попытками отравить трёх болгарских граждан и тяжкими преступлениями, совершенными в других странах», добавила она.

Это расследование открывает новую главу в скандале, который обрушил российско-чешские отношения «до самого низкого уровня с момента падения железного занавеса». Прага обвинила «агентов Москвы» в подрыве склада в 2014 году, в результате которого погибли два чеха, и выслала из страны большое количество российских дипломатов. Россия отвергла эти утверждения, назвав их абсурдными, напоминает Bloomberg.

Тем временем, по словам издания, министр иностранных дел России Сергей Лавров попытался «преуменьшить значение последних разоблачений». Он предположил, что Болгария «решила перещеголять чехов».

«Евросоюз должен всё-таки ответить на вопрос, который мы задали, и который заключается в том, насколько Евросоюз контролирует выполнение его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием», — добавил глава МИД РФ. Но при этом «напрямую не отверг обвинения» болгарской стороны, обращает внимание Bloomberg.

Часть продукции, уничтоженной в результате взрыва в Чехии, принадлежала Гебреву, который неоднократно отрицал, что планировал продавать оружие, хранящееся на объекте, Киеву. Бизнесмен также отвергает какую-либо связь между экспортом на Украину и его отравлением.

Милева рассказала, как именно, по версии следствия, произошла серия взрывов. По её словам, взрывные устройства активировались злоумышленниками удаленно, а перед этим они устраивали пожары, которые, по-видимому, использовались в качестве диверсии для эвакуации складских работников.

Все четыре инцидента затронули продукцию, предназначенную для поставок в Грузию и на Украину. В двух из этих случаев речь шла о товарах, принадлежащих компании EMCO OOD Гебрева. Кроме того, пожар 2015 года в Софии уничтожил все доказательства, собранные об одном из взрывов, подчёркивает издание.

В ответ EMCO обвинила болгарскую прокуратуру во «лжи» и отклонила утверждение о том, что её продукция должна была экспортироваться в Грузию. Кроме того, в заявлении, отправленном по электронной почте, компания отрицает какую-либо связь с некоторыми другими взрывами, заключает Bloomberg.