RND: «давайте без истерик» — президент Чехии высказал альтернативные версии взрывов во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан призвал всех сохранять спокойствие в ситуации со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице, сообщает RND. Он предостерёг от «истерики в любой её форме» и высказал ряд альтернативных версий произошедшего без вмешательства России. По его словам, это мог быть несчастный случай или игра спецслужб с целью оказать влияние на внутреннюю политику страны.

Чешское правительство премьер-министра Андрея Бабиша обвинило российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе в деревне Врбетице на востоке страны, которые произошли в 2014 году, пишет RND. Кремль отверг эти обвинения. Конфликт привёл к высылке дипломатов с обеих сторон. Теперь же после недели молчания по поводу происходящего высказался президент Чехии Милош Земан.

В телевизионном обращении он предостерёг от «истерики в любой её форме». Политик подчеркнул, что речь идёт всего лишь о подозрении и призвал дождаться окончательных результатов полицейского расследования. Он также высказал ряд альтернативных версий, к примеру, что это мог быть несчастный случай из-за неправильного обращения с боеприпасами. Также Земан не исключает, что всё это может быть «игрой спецслужб, у которой могут быть серьёзные последствия для нашей внутренней политики».

Земан относится к России дружелюбно, отмечает издание. В ноябре 2017 года он встречался в Сочи с главой Кремля Владимиром Путиным. Оппозиционные политики критикуют президента за то, что в своём обращении он усомнился в результатах работы спецслужб и распространял дезинформацию. Земан занимает пост президента с марта 2013 года. Он выполняет в основном только репрезентативные функции, но в тоже время он оказывает большое влияние на формирование в стране общественного мнения.