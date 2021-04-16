Euronews: интерес к российской вакцине «Спутник V» в странах Европы растёт

Сербия начинает собственное производство вакцины «Спутник V» в Белграде и намерена развивать дальнейшие исследования, объявил президент Александр Вучич. Кампании по вакцинации российским препаратом также могут вскоре начаться в Словакии, Чехии и Австрии, хотя споры на эту тему среди местных политиков продолжаются. В целом использование «Спутника V» официально одобрили уже в 60 странах мира, передаёт Euronews.
Двадцать миллионов доз вакцины «Спутник V» будет произведено в Институте вирусологии и сыворотки Торлак в Белграде. Президент Сербии Александр Вучич объявил также, что в стране уже осуществляется расфасовка российской вакцины, но это лишь первый шаг.
АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ, президент Сербии: Мы намерены развивать как научные исследования, так и производство — всё, что позволит нам стать сверхмощным производителем вакцины в ближайшие 10—12 лет.
«Спутник V» получил высокую оценку авторитетного медицинского журнала The Lancet. Его использование одобрено уже в 60 странах мира. При этом среди стран Евросоюза лишь в Венгрии проводится вакцинация этим препаратом.
Закупка «Спутника V» Словакией вызвала правительственный кризис и привела к отставке премьер-министра. Новое правительство направило образцы российской вакцины для исследования в Венгрию. Ожидается, что вакцинация ею начнётся в Словакии в начале мая.
ЯНА БИТТО ЦЫГАНИКОВА, председатель комитета по здравоохранению Национального совета Словакии: Я согласна с тем, что мы должны компенсировать нехватку вакцин. Но столь же важно гарантировать, что наши граждане получат надёжную и безопасную вакцину, которая поможет спасти человеческие жизни.
Между тем Австрия уже объявила о покупке одного миллиона доз «Спутника V». Такую возможность рассматривает и Чехия после отставки министра здравоохранения, выступившего против закупок российской вакцины.
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