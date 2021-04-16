Euronews: интерес к российской вакцине «Спутник V» в странах Европы растёт

15:03 В КДК РФС объяснили причины посещения судейской комнаты начальниками «Локомотива» и «Спартака» Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал об итогах рассмотрения дела о посещении начальником «Локомотива» Станиславом Сухиной и начальником «Спартака» Василием Козловцевым судейской комнаты на во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между этими клубами.

14:58 Зеленский заявил о готовности Киева вернуться к диалогу по Донбассу Украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете La Repubblica заявил, что Киев «всегда готов» вернуться к содержательной дипломатической беседе касательно урегулирования ситуации на востоке Украины.

14:56 Тарасова оценила выступление российских фигуристов в произвольной программе на командном ЧМ Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко в произвольной программе у мужчин-одиночников на командном чемпионате мира, который проходит в Японии.

14:55 В Петербурге оценили возможность проведения массовой вакцинации иностранцев Глава петербургского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что массовая вакцинация иностранных граждан в городе по-прежнему невозможна.

14:54 Турция планирует начать строительство канала «Стамбул» в июне Турция планирует начать строительство канала «Стамбул» между Чёрным и Мраморным морями в обход пролива Босфор в июне, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

14:53 В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 За сутки в Кировской области выявили 75 случаев COVID-19.

14:52 МВД потребовало от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов до 15 июня МВД России требует от стран СНГ до 15 июня забрать всех своих нелегальных мигрантов, которых уже более миллиона, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

14:51 Коляда: этот чемпионат мира для меня важен тем, что проходит в Японии и при зрителях Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал своё выступление в произвольной программе на командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке.

14:45 В Госдуме сообщили об обсуждении с Google ограничений на фильмы «Беслан» и «Ржев» Глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв рассказал об обсуждении с представителями компании Google ограничений на просмотр фильмов «Беслан» и «Ржев».

14:43 Источник: КДК РФС наказал «Локомотив» за вход начальника команды Сухины в судейскую комнату Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес вердикт в отношении «Локомотива» по итогам матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (2:0).

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14:37 В Британии сообщили о выявлении индийского штамма коронавируса В Великобритании сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса, впервые выявленного в Индии, который может оказаться более заразным, чем бразильский и южноафриканский варианты.

14:35 Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

14:35 Арутюнян — о своём отсутствии на ЧМ в Осаке: Чен отпустил меня в отпуск Рафаэль Арутюнян, тренер американского фигуриста Нэйтана Чена, объяснил своё отсутствие на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Осаке.

14:32 Прокуратура начала проверку после обрушения стены школы в Приморье Прокуратура Уссурийска (Приморский край) начала проверку сообщения об обрушении стены в школе села Воздвиженка.

14:29 В Адыгее напомнили о мерах поддержки для семей с детьми В Адыгее напомнили о мерах поддержки, предусмотренных для семей с детьми.

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14:27 Украинский боец Амосов проведёт бой за титул чемпиона Bellator Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов проведёт поединок за титул чемпиона промоушена Bellator в полусреднем весе против бразильца Дугласа Лимы.

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14:05 Чемпион AMC Fight Nights Бикрёв сказал, в каком случае у Джигана будет шанс победить Емельяненко Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Бикрёв высказался о шансах рэп-исполнителя Джигана в поединке с бойцом MMA Александром Емельяненко.

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13:54 Суд арестовал замглавы Департамента экономики Москвы по делу о взятке Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца замглавы Департамента экономической политики и развития столицы Леонида Кострому, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

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