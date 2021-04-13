Bloomberg: уволенный из чешского правительства критик России назвал свою отставку политически мотивированной

Отправленный в отставку министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил о том, что его уход с поста министра связан с политическими причинами, пишет Bloomberg. По словам Петршичека, он был «помехой» для президента Чехии Андрея Бабиша, известного своими пророссийскими взглядами. Издание отмечает, что сам Петршичек выступал резко против досрочного лицензирования в Чехии вакцины «Спутник V», а также против участия России в тендере на строительство нового реактора АЭС в Чехии.

Правящая партия Чехии отправит в отставку министра иностранных дел страны Томаша Петршичека, отметившегося наиболее активной критикой попыток России принять участие в тендере на постройку нового реактора для одной из чешских АЭС, сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, отставка Петршичека последовала сразу за его неудачной попыткой сменить Яна Гамачека на посту лидера чешской социал-демократической партии. После поражения в ходе голосования Петршичек оставил свой пост вице-председателя партии, а также подтвердил, что Гамачек попросит премьера страны Андрея Бабиша отставить его с поста министра иностранных дел.

«Я никогда не слышал критических отзывов о своей работе. Это политическое решение, и я уважаю этот шаг новой верхушки социал-демократической партии. Я последовательно продолжал направлять нашу страну в сторону проевропейских, западных ценностей», — приводит Bloomberg слова Петршичека.

Издание напоминает, что Петришчек часто подвергался критике со стороны чешского президента Милоша Земана, известного своими пророссийскими взглядами. Bloomberg пишет, что Петршичек выступал не только против участия России в тендере на постройку одного из ректоров для чешской АЭС, но и против использования в Чехии российской вакцины «Спутник V» до её одобрения в ЕС. По словам Петршичека, ни для кого не было секретом, что президент считал его «помехой».