Le Figaro: Прага поставила России ультиматум, пригрозив выдворить всех дипломатов

Чехия в ультимативном порядке потребовала, чтобы Россия вернула всех выдворенных чешских дипломатов, пишет Le Figaro. Прага первой пошла на сокращение посольства России на своей территории, но уверяет, что работе российской дипмиссии это не помешало. При этом когда Россия пошла на симметричные меры, Прагу это возмутило.

Чехия в среду поставила России ультиматум, заявив, что если Москва не вернёт чешских дипломатов, то Прага выдворит ещё больше российских представителей, пишет Le Figaro. «У Российской Федерации есть время до завтра 12 часов дня, чтобы дать добро на возвращение всех дипломатов, выдворенных из посольства Чехии в Москве, — приводит издание слова министра иностранных дел Чехии. — Если они не смогут вернуться, то я приму решение о снижении числа работников русского посольства в Праге так, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве».

Дело в том, что Чехия в субботу обвинила российские спецслужбы в том, что они стоят за взрывами на складах боеприпасов в чешском селе Врбетице в 2014 году. По мнению чешской стороны, их целью мог быть торговец оружием из Болгарии, который продавал вооружения неким подразделениям, воюющим против России. Поэтому Чехия объявила, что исключает «Росатом» из участия в строительстве нового энергоблока на своей АЭС, а также отказывается покупать российскую вакцину от Covid-19.

Помимо всего прочего, Прага выслала 18 российских дипломатов. Москва ответила на это высылкой 20 чешских дипломатов. Чехия считает, что это непропорциональные меры, они парализуют работу чешского посольства. В нём осталось всего 5 дипломатов и 19 человек технического персонала, что гораздо меньше, чем у России в Чехии. Так что Прага грозится даже свести к нулю отношения с Россией, то есть выдворить вообще всех российских дипломатов.

Россия тут же ультиматум отвергла. «Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что в четверг посла Чехии позовут в российский МИД.

Свою солидарность с Чехией выразил и Европейский союз. Там поддержали принятые Чехией меры и осудили реакцию России. Прага, в свою очередь, потребовала от партнёров по НАТО и ЕС тоже выслать российских дипломатов, пишет Le Figaro.