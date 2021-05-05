CNN рассказал о напряжённом брифинге ЦРУ в сенате по таинственным атакам на американских чиновников

Недавний секретный брифинг ЦРУ в комитете сената по разведке по предполагаемым атакам на американских госслужащих за рубежом выдался напряжённым, передаёт CNN. Сенаторы были недовольны тем, что впервые узнали о серьёзном развитии событий в этом направлении, а также тем, что им не предоставили более подробную информацию, говорится в статье.

Состоявшийся ещё на прошлой неделе брифинг ЦРУ по предполагаемым энергетическим атакам на сотрудников американской разведки выдался напряжённым, поскольку сенаторы потребовали от управления дополнительной информации об этих таинственных инцидентах, а также ​​отчёта о том, как ведомство с ними справилось, сообщает CNN со ссылкой на два анонимных источника.



Сенаторов из комитета по разведке смутил тот момент, что они впервые узнали о серьёзном развитии событий в этом направлении. Кроме того, они были разочарованы тем, что им не предоставили более подробную информацию. Как заявляют источники, этот секретный брифинг в комитете сената по разведке стал одним из самых напряжённых за последнее время.



Участники брифинга ясно дали понять, что, по их мнению, атаки на находящихся за рубежом сотрудников разведки продолжаются. Они рассказали о ранее неизвестных подозрительных случаях, которые произошли в этом году в одной из европейских стран.



CNN на прошлой неделе сообщил о том, что федеральные агентства расследуют схожий инцидент, который произошёл возле Белого дома. В этом случае у сотрудника Совета национальной безопасности проявился комплекс симптомов, известных как «гаванский синдром», который часто включает в себя сильные головные боли, утомляемость и потерю слуха.



Официальные лица США полагают, что симптомы, влияющие на персонал США за рубежом, возможно, возникают в результате атак с применением вооружений определённого вида, которые воздействуют на своих жертв импульсной радиочастотной энергией.



По словам одного из источников, сенаторы во время брифинга ясно дали понять, что должностные лица ЦРУ, которые с самого начала неправильно реагировали на подобные атаки, должны быть привлечены к ответственности.

Кроме того, некоторые сенаторы подвергали критике должностных лиц медицинского управления ЦРУ, которые первоначально сомневались в заявлениях сотрудников разведки, сообщавших, что они стали жертвами таинственных атак.



США изо всех сил пытаются разобраться в подобными атаках с 2016 и 2017 годов, когда дипломатический и разведывательный персонал на Кубе впервые начал сообщать о тревожных симптомах, которые, казалось, возникли без каких-либо видимых причин. Именно с тех пор подобная симптоматика стала известна как «гаванский синдром», напоминает CNN.