N-TV: уроки холодной войны помогут избежать противостояния в космосе

В космосе может развернуться новая гонка вооружений, сообщает N-TV. Этого в первую очередь опасаются США, рассказывающие о том, что Россия и Китай разрабатывают оружие, способное выводить из строя и уничтожать спутники. Чтобы не допустить такого сценария, державам стоит сделать выводы из холодной войны и применить их на орбите Земли, советует руководитель Стратегического департамента Европейского космического агентства Кай-Уве Шрогль.

Разведывательное сообщество США, в которое входит 17 американских спецслужб, опубликовало годовой отчёт об основных угрозах национальной безопасности, сообщает N-TV. В нём говорится о том, что Россия и Китай разрабатывают космическое оружие, способное выводить из строя и уничтожать спутники.

Впрочем, в этой информации нет ничего принципиально нового, ведь милитаризации космоса началась уже давно, по сути, с момента, как его начали использовать, отмечает руководитель Стратегического департамента Европейского космического агентства Кай-Уве Шрогль. По его словам, многие технологии, которые используются на орбите Земли имеют военное или же двойное назначение. Но ещё ни одно государство не размещало в космосе реальное оружие.

Но есть другая угроза, отмечает эксперт: «Мы, конечно же, представляем себе все эти сценарии из «Звёздных войн», в которых спутники-убийцы летают, высматривают другие спутники и уничтожают их с помощью лазерного оружия. Но это второстепенная угроза. А вот реальная угроза заключается в том, что можно сделать с можно сделать со спутниками с Земли».

Китай уже в 2007 году смог с помощью ракеты сбить с орбиты метеорологический спутник, напоминает Шрогль. Таким образом Поднебесная продемонстрировала свои возможности и попыталась запугать другие страны. Но в космической дуэли участвуют не только Пекин и Вашингтон. Москва также играет важную роль. В отчёте американских спецслужб говорится, что Россия также разрабатывает средства для того, чтобы сбивать спутники, что представляет угрозу для США и их союзников. «Мы ничему не научились, изучая механизмы обострения конфликтов в годы холодной войны. Нам стоило бы сделать выводы из гонки вооружений и угроз в холодную войну и применить их в космосе», советует эксперт.

Но происходит обратное. Россия, США и Китай используют агрессивную риторику и видят вокруг только противников. И связано это в первую очередь с тем, что всё больше стран отправляют в космос свои спутники, обеспечивающие работу телекоммуникационных, навигационных систем, а также возможность наблюдения. «Угроза, что что-то может произойти — умышленно или неумышленно — становится всё больше. Страны всё сильнее зависят от критически важных инфраструктур в космосе. Поэтому они и опасаются атак на них», объяснил Шрогль.

На фоне происходящего руководитель Стратегического департамента Европейского космического призывает выработать единые правила эксплуатации космоса. По его словам, Договора о космосе от 1967 года, уже недостаточно. Европа выдвинула инициативу, которая позволит регулировать полёты в безвоздушном пространстве вокруг Земли. ЕС мог бы стать посредником между Россией, Китаем и США и использовать «силу дипломатии», чтобы не допустить войны в космосе, заключает Шрогль.