CNN: США проведут секретные виртуальные учения по противодействию России и Китаю

США собираются в виртуальном формате провести «сверхсекретную военную игру», передаёт CNN. В ходе этих учений американская сторона попытается разобраться, как ей следует отвечать на «агрессивные действия и неожиданные шаги» со стороны Китая и России, поясняется в статье.

На фоне опасений по поводу растущей угрозы со стороны России и Китая США собираются провести секретные военные учения, сообщает CNN.



Хотя у «врагов» будут вымышленные названия, но когда этим летом сотни американских военных по всему миру войдут в систему для участия в этой «сверхсекретной военной игре», всем будет понятно, кому будет уделено основное внимание в этих сценариях. Соединённым Штатам предстоит разобраться, как они должны отвечать на «агрессивные действия и неожиданные шаги» со стороны Китая и России.



Несколько представителей Пентагона сообщили CNN, что эти военные учения — основной приоритет для председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, который и будет руководить их проведением. При этом министру обороны Ллойду Остину будут докладывать о ходе их проведения.



В рамках этих учений высшему военному руководству США предстоит разбираться с вымышленным глобальным кризисом, разразившимся на нескольких фронтах. Участникам придётся иметь дело с постоянно меняющимися условиями и бороться за военные активы, такие как авианосцы и бомбардировщики.



Сценарии, подготовленные для этих учений, будут «отражать реальные жизненные ситуации». Среди них, как отмечается в статье, крупные кибератаки, наступление России в Прибалтике, дальнейшая милитаризация Арктики Москвой, демонстрация Китаем силы в Южно-Китайском море и даже вторжение КНР на Тайвань.



Американская сторона надеется, что учения помогут подготовить вооружённые силы к решению проблем ближайшего будущего.



Военные манёвры — это всегда щепетильный вопрос, подчёркивается в статье. Их результаты всегда строго охраняются, поскольку они могут выявить недостатки в военных планах и операциях США.



Между тем один из бывших чиновников Министерства обороны подтвердил, что в недавних учениях, на которых прорабатывался конфликт с такими крупными противниками, как Россия и Китай, выяснилось, что «синяя команда — США и их союзники — постоянно проигрывали».



Однако Вашингтон будет готовиться не только в виртуальном формате. Так, в ближайшее время США и Канада проведут военные учения в сложных погодных условиях, при которых температура может опускаться до -30 °C. Таким образом Вашингтон и Оттава хотят продемонстрировать, что они готовы дать отпор военному развёртыванию России в богатой ресурсами Арктике, сообщает CNN.