Newsweek: пока Байден заявляет, что «Америка вернулась», противники США идут на сближение

Россия, Китай и Иран в ближайшее время проведут вторые в истории совместные военно-морские учения. Кроме того, Тегеран собирается оформить новые долгосрочные соглашения с Пекином и Москвой. Как пишет Newsweek, это происходит на фоне заявлений Джо Байдена, который пообещал вернуть Соединённым Штатам их главенствующую роль в международных делах, однако, отмечает издание, насколько далеко зайдёт Байден в этой смене политики, пока неясно.

Посол Москвы в Тегеране Леван Джагарян заявил, что Россия, Китай и Иран продолжат совместные морские учения, которые впервые были проведены в конце 2019 года. Как пишет Newsweek, дипломат рассказал, что очередные учения запланированы на конец этого месяца.

«Очередные многосторонние военно-морские учения пройдут в северной части Индийского океана в середине февраля 2021 года. В ходе них планируется в том числе отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства», — сказал Джагарян.

Кроме того, Джагарян заявил о продолжающемся сотрудничестве с Ираном, включая взаимодействие в рамках таких проектов, как строительство АЭС в Бушере. Дискуссии касаются не только Ирана, их тематика включает совместную деятельность в отношении Сирии и в области торговли оружием, которая впервые за 10 лет стала частично доступной для исламской республики в связи с истечением в октябре прошлого года эмбарго на поставки оружия.

Российский дипломат также добавил, что рассчитывает на автоматическое продление на следующие пять лет договора о двусторонних отношениях между Москвой и Тегераном, подписанного 20 лет назад, и заявил о готовности России к обсуждению возможного заключения нового договора.

О работе над возможным заключением ещё одного долгосрочного договора дал понять ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он заявил, что в ближайшее время будет подписан план экономического сотрудничества с Китаем на 25 лет.

Как заключает издание, данное сближение противников США происходит в то время, когда Байден заявляет, что «Америка вернулась», указывая на очевидное возвращение к традиционным внешнеполитическим тенденциям, изменённым в рамках политики бывшего президента Дональда Трампа, основанной на принципе «Америка прежде всего». Однако насколько далеко зайдёт Байден в этой смене политики, пока неясно.