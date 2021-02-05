Bloomberg: от Германии до Йемена — Байден отменяет внешнеполитические инициативы Трампа

Джо Байден собирается приостановить вывод войск из Германии, отменить наступательные операции в поддержку саудовских сил в Йемене, пересмотреть подход США к Северной Корее, а также военную деятельность Вашингтона по всему миру. Как отмечает Bloomberg, новый президент отказывается от внешнеполитических инициатив своего предшественника и демонстрирует лояльность к американским дипломатам и союзникам США, которые при Дональде Трампе не слишком ценились.

Президент США Джо Байден заявил, что собирается приостановить и отменить ряд внешнеполитических инициатив своего предшественника Дональда Трампа — от вывода войск из Германии до отмены наступательных операций в Йемене, пишет Bloomberg. По мнению ресурса, таким образом новый лидер хочет «поднять боевой дух» в Госдепе.

В четверг 4 февраля Байден отметил, что поручил Пентагону пересмотреть деятельность американской армии по всему миру. Как обращает внимание Bloomberg, видение внешней политики нового главы Белого дома существенно отличается от трамповского подхода «Америка первым делом», в рамках которого Вашингтон нередко бросал своих союзников и не отвечал должным образом на «конфронтационные шаги России и других стран».

Байден же заверил: «Америка вернулась. Дипломатия вернулась».

В своём выступлении в Госдепартаменте президент назвал союзы США «самым ценным ресурсом» и пообещал, что Вашингтон будет придерживаться жёсткой линии в отношениях с Россией и Китаем. Пользуясь случаем, Байден призвал Москву отпустить Алексея Навального, задержание которого вызвало в России протесты.

Глава Белого дома объявил, что в следующем бюджетном году собирается повысить лимит на приём беженцев до 150 тыс. человек. Это более чем в восемь раз больше, чем было при Трампе, и даже больше, чем ограничение в 110 тыс. человек, существовавшее в последний год президентства Барака Обамы, комментирует ресурс.

Впрочем, несмотря на смену администрации, а вместе с ней и политики, процесс переезда в США для потенциальных беженцев останется сложным. Стараниями Дональда Трампа правила для получения убежища в Америка ужесточились, а финансирование ведомств, рассматривающих подобные дела, сократилось, поэтому своей очереди желающие найти приют в Соединённых Штатах могут ждать несколько лет.

Байден рассказал, что он собирается проводить внешнюю политику, выгодную среднему классу, — «с учётом интересов американских работающих семей».

По данным Bloomberg, в четверг советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация полностью пересматривает подход Трампа к Северной Корее. Правда, на вопрос о том, собирается ли Байден организовывать встречу с Ким Чен Ыном, эксперт отвечать отказался, но отметил, что все дипломатические контакты с Пхеньяном будут координироваться с Японией и Токио. По поводу переворота в Мьянме Байден указал на заинтересованность обеих американских партий в том, чтобы захватившие власть военные вернули её демократическому правительству.

Как подчёркивает ресурс, после Трампа, отдалившего квалифицированных дипломатов от ключевых внешнеполитических решений, Байден посчитал важным встретиться с сотрудниками Госдепа и отметить важность их работы. Трамп и его сторонники рассматривали дипломатов как часть «глубинного государства», которая будет ставить палки в колёса его политики, поэтому экс-президент пытался сократить бюджет Госдепартамента. Байден же обратился к дипломатам со словами: «Вы находитесь в центре того, что я собираюсь сделать».

Bloomberg полагает, что пересмотр военной позиции США во всём мире при Байдене может привести к возвращению инициатив времён Обамы. К примеру, это касается предложения о закрытии тюрьмы в Гуантанамо, где отбывают срок заключённые, задержанные в ходе контртеррористических мероприятий, и обеспечения прозрачности в вопросах о жертвах среди гражданского населения в период военных операций Вашингтона. Обама выступал за закрытие Гуантанамо, но его инициативу несколько раз блокировал конгресс. Трамп заверил, что он тюрьму не тронет, а предложение Обамы о переводе террористов в другое место назвал «глупым».