CNN: Байден пообещал, что при нём США не будут пасовать перед «агрессивными действиями России»

12:02 Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал RT ситуацию на валютном рынке.

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11:54 Медведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих эмоциях от возвращения в группу тренера Этери Тутберидзе.

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09:25 Навального доставили в Бабушкинский суд Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд, где пройдёт рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

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