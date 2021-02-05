CNN: Байден пообещал, что при нём США не будут пасовать перед «агрессивными действиями России»

Президент США Джо Байден заявил о том, что дни, когда США пасовали перед «агрессивными действиями России», уже в прошлом, передаёт CNN. Он также добавил, что новая администрация без колебаний будет заставлять Москву платить за эти действия всё большую цену и будет защищать американский народ и жизненные интересы Соединённых Штатов.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Американские союзы — это наш величайший актив, и лидерство посредством дипломатии означает снова стоять плечом к плечу с нашими союзниками и ключевыми партнёрами.
Под лидерством посредством дипломатии мы также должны понимать дипломатическое взаимодействие с нашими противниками и нашими конкурентами там, где это соответствует нашим интересам и обеспечивает безопасность американского народа.
Вот почему вчера Соединённые Штаты и Россия договорились продлить договор СНВ-III на пять лет, чтобы сохранить единственный оставшийся договор между нашими странами, гарантирующий ядерную стабильность.
В то же время я дал понять президенту Путину в манере, сильно отличающейся от манеры моего предшественника, что дни, когда Соединённые Штаты пасовали перед агрессивными действиями России: вмешательствами в наши выборы, кибератаками, отравлениями своих же граждан — прошли. Мы без колебаний будем повышать для России цену (за её действия. — ИноТВ) и будем защищать наши жизненные интересы и наш народ. И мы будем более эффективны в отношениях с Россией, когда станем работать в коалиции и в координации с другими партнёрами-единомышленниками.
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