Fox News: «это совсем не свобода прессы» — Псаки обвинили в попытках подсмотреть вопросы журналистов

Американские журналисты жалуются, что администрация Джо Байдена пытается выведать вопросы перед запланированными пресс-брифингами в Белом доме, сообщает Fox News. Такая практика вредна для свободы прессы, отмечает экс-кандидат в конгрессмены США Ким Клейсик. По её словам, пресс-секретарю Джен Псаки надо просто лучше владеть фактами.

Белый дом реагирует на сообщения о жалобах прессы, что администрация Байдена пыталась посмотреть вопросы журналистов перед запланированными пресс-брифингами. Один репортёр заявил The Daily Beast, что пресса не может по-настоящему делать свою работу, если Белый дом, цитирую, «придирчиво выбирает вопросы». Цитирую: «Это совсем не свобода прессы». Конец цитаты. Белый дом заявляет, что взаимодействие с репортёрами помогает сделать брифинги полезными.



И снова обратимся к нашим экспертам, Ким Клейсик и Гарольду Форду — младшему. Гарольд, почему это необходимо? Зачем подготовленному пресс-секретарю президента Соединённых Штатов нужны подсказки?



ГАРОЛЬД ФОРД — МЛАДШИЙ, бывший конгрессмен США: Во-первых, я надеюсь, что это неправда. Я надеюсь, что Джен Псаки, которую я давно знаю, и её саму, и её репутацию… Это на неё непохоже. И если возникают такие вопросы, я надеюсь, что она прямо и решительно на них ответит.



Я также хочу сказать вот что. До этого мы обсуждали женщину-конгрессмена и монетизацию… С её стороны было бы незаконно этим заниматься. Знаю, что мы этого не утверждаем, но… По этой причине я не верю, что она пытается делать деньги на своих аккаунтах в соцсетях. Лично.



Ясно. У нас здесь два пункта. Ким Клейсик?



КИМ КЛЕЙСИК, бывший кандидат в конгресс США: Спасибо за ваш юридический анализ, будем надеяться, что она этим не занимается.



Что же касается пресс-секретаря, я бы сказала, что… Знаете, к сожалению, это устраняет свободу прессы. Если она придирчиво выбирает, какому репортёру дать слово, она ожидает лёгких вопросов. А ведь бывают и экстренные новости в течение дня, и репортёр может пожелать задать другой вопрос. Позволяют ли такое? Я не знаю.



Скажу вам, что прежний пресс-секретарь, Кейли (Макинани. — ИноТВ), прекрасно справлялась, будучи молодой матерью. И я думаю, что Джен, если проявит себя с лучшей стороны, тоже так сможет. Насколько я знаю, она замечательный пресс-секретарь… По всей видимости. Ей только нужно перестать так часто «возвращаться к вопросу позже», нужно действительно исследовать тему, готовиться. Потому что в конечном итоге складывается впечатление, что администрация Байдена тоже не подготовлена.



Они, конечно, только недавно получили власть и возглавили страну, Гарольд, так что в их конспектах может порой не хватать конкретики. Но сейчас на самом деле всего три-четыре главных темы в день. Все хотят знать про COVID, все хотят знать про стимулирование экономики, может подвернуться ещё пара тем. Необязательно сверяться со сценарием. Надо просто быть готовыми.

ГАРОЛЬД ФОРД — МЛАДШИЙ: Да. Я верю, что Джен будет готова. Я знаю её репутацию. Она всегда готова.



Дата выхода в эфир 02 февраля 2021 года.