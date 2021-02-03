SCMP: Мьянма станет серьёзным испытанием для байденовской Америки в роли «защитницы демократии»

Кризис в Мьянме станет «серьёзным испытанием» для Америки в роли «оплота демократии», которую ей прочит Джо Байден, считает обозреватель South China Morning Post Бхаван Джайпрагас. Вашингтону придётся искать баланс между своими идеалами и геостратегическими интересами в условиях соперничества с Китаем. Традиционные санкции только подтолкнут мьянманских генералов ближе к Пекину, поэтому США предстоит «проявить изобретательность».

Переворот в Мьянме, похоже, становится «серьёзным испытанием» для нового президента США Джо Байдена, которое покажет, насколько далеко он готов зайти в своём стремлении восстановить Вашингтон в роли «оплота демократических ценностей» в мире, пишет в своей статье обозреватель South China Morning Post Бхаван Джайпрагас. Как отмечают аналитики, Америка осознаёт, что её влияние на ситуацию в Мьянме ограничено, однако определённые рычаги у Байдена всё-таки есть.

В команде действующего американского лидера есть опытные эксперты, которые разбираются в регионе, — такие как советник по нацбезопасности Джейк Салливан и координатор по Азии Курт Кэмпбелл. Кроме того, в рукаве у Байдена есть закон Магнитского, который позволяет вводить санкции в отношении иностранных граждан, замешанных в нарушении прав человека, и который может помочь Вашингтону обозначить его неодобрение. Тем не менее советники, скорее всего, будут рекомендовать Байдену действовать осмотрительно, с оглядкой на стратегическое соперничество с Пекином.

Как напоминает Джайпрагас, в отношении главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аун Хлайна и трёх других высокопоставленных военных, участвовавших в перевороте, уже действуют санкции, введённые в рамках закона Магнитского за их роль в предполагаемых преступлениях против мусульман рохинджа. Новые санкции против военных могут поставить крест на и так ограниченном влиянии США в стране и подтолкнуть её в «дипломатические объятия» соседнего Китая.

Во вторник 2 февраля США официально признали захват власти в Мьянме «государственным переворотом». До этого в понедельник в своём заявлении Байден намекнул на возможность повторного введения санкций, которые были отменены благодаря процессу «перехода к демократическому правлению» за прошлое десятилетие. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон отказался от санкций из-за «прогресса в движении Мьянмы к демократии» — смена направления потребует незамедлительного пересмотра ситуации. «Соединённые Штаты всегда будут защищать демократию, когда она подвергается нападению», — заверил Байден.

Руководитель восточноазиатского и тихоокеанского направления в консалтинговом агентстве Albright Stonebridge Энтони Нэльсон назвал первое заявление американского лидера «сильным началом», которое придётся по нраву сторонникам демократии в регионе, однако «Тамадо (Вооружённые силы Мьянмы. — ИноТВ) уже привыкли к международному осуждению, очевидно, всё тщательно распланировали, и заставить их уйти будет непросто».

Эксперт по Юго-Восточной Азии из Австралии Хантер Марстон уверен, что отсрочка в введении санкций может помочь США, поскольку у Вашингтона будет возможность использовать угрозу дополнительных ограничений для усиления давления на мьянманских генералов. Эту позицию разделяет и опытный американский специалист по Мьянме Сьюзан Димаджио, которая рекомендует США «воздержаться от автоматического повторного введения санкций» и сосредоточиться на дипломатическом урегулировании. По словам аналитика, приоритетными действиями для Америки должны стать попытки добиться освобождения задержанных при перевороте и организовать переговоры с целью заставить военных отступить.

Автор статьи обращает внимание, что Байден занимал пост вице-президента США в период, когда администрация Барака Обамы в лице действующих советников Кэмпбелла и Салливана, активно вовлечённых в закулисные переговоры, сыграла не последнюю роль в переходе Мьянмы от военного правительства к более демократическому.

В 2015 году в стране к власти пришла Национальная лига за демократию во главе с действующим государственным советником Аун Сан Су Чжи — пост президента ей не давала занять провоенная конституция. На ноябрьских выборах в 2020 году лига снова одержала победу, однако в понедельник 1 февраля 2021 года Тамадо арестовали руководство партии, мотивируя это обвинениями в фальсификации результатов голосования. Военные утверждают, что проведут новые выборы и передадут власть тем, кто одержит на них победу. Армия подчеркнула, что по конституции военный лидер имеет право управлять страной в течение года в случае чрезвычайной ситуации.

Таким образом перед Байденом встаёт непростая задача — сохранить каналы связи с Мин Аун Хлайном открытыми, ведь без них мьянманские военные ещё сильнее сблизятся с Китаем, и без того наиболее значимым стратегическим партнёром и поставщиком оружия Тамадо.

«Этот кризис — большой вызов для администрации Байдена, которая подчёркивала, что американские ценности демократии и прав человека будут играть особую роль в её внешней политике. Посмотрим, насколько умело команда Байдена сможет удерживать баланс между этими ценностями и своими геостратегическими интересами. Новые санкции, естественно, ограничат влияние США в этом соперничестве», — комментирует Марстон.

Хотя с санкциями не всё так просто, среди американских наблюдателей и политиков немало и тех, которые могут припомнить, что администрация Обамы в своё время была чересчур дружелюбной с мьянманскими генералами. Так, глава Центра азиатских исследований при Heritage Foundation Уолтер Лохман уверен, что недавний переворот лишь подтвердил идею о том, что Обама слишком рано отменил санкции, не добившись серьёзных демократических подвижек в Мьянме. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл выразил надежду, что администрация Байдена «заставит мьянманскую армию дорого заплатить за нападение на демократию».

Но если не брать в расчёт санкции, какие ещё варианты есть у американского лидера? Как настаивает австралийский эксперт Хантер Марстон, не стоит недооценивать влияние Кэмбелла и Салливана. «Многие люди в мьянманском правительстве, с которыми Кэмбелл работал в период «открытия для Бирмы» администрации Обамы, по-прежнему занимают влиятельные посты советников и могут способствовать организации прямых каналов связи с высокопоставленными военными лидерами за кулисами», — полагает аналитик. Многие влиятельные политики в Мьянме прислушаются к Кэмбеллу и Салливану, поскольку знают их и им доверяют ещё с 2010—2012 годов, когда они организовывали переходный период.

Бывший сингапурский дипломат Билахари Каусикан тоже уверен: Кэмбелл понимает, что попытки изолировать Мьянму бесполезны — «два десятилетия санкций никак не помогли изменить поведение Тамадо». Кроме того, советник также осознаёт, насколько важно действовать осторожно в условиях усиливающегося соперничества с Китаем.

В сложившейся ситуации один из вариантов — попытаться надавить на мьянманских генералов через АСЕАН. Впрочем, в схожих обстоятельствах в прошлые годы организация предпочитала воздерживаться от вмешательства во внутренние дела стран-участниц, как это было в период переворота в Таиланде в 2014 году.

На сегодня действующий председатель АСЕАН Бруней от лица всех 10 членов опубликовал заявление, в котором напомнил о приверженности блока демократии, принципу верховенства права и защите прав человека и призвал к «диалогу, примирению и возвращению к нормальной жизни» ради блага народа Мьянмы. Правительства Сингапура, Филиппин и Индонезии выступили с отдельными заявлениями, в которых выразили «обеспокоенность» относительно событий в Мьянме. Таиланд, где пост заместителя премьер-министра занимает бывший генерал, и Камбоджа, где правит авторитарный лидер, напомнили, что переворот — внутренние дела Мьянмы.

«США, вероятно, будут пытаться воспользоваться поддержкой союзников и АСЕАН, чтобы оказать на Мьянму более ощутимое давление. Но учитывая институциональные нормы АСЕАН относительно невмешательства во внутренние дела стран-участниц и ограниченное влияние американского бизнеса на экономику Мьянмы, Вашингтону придётся проявить изобретательность», — резюмирует Нэльсон из Albright Stonebridge.