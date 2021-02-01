France 24: после военного переворота в Мьянме Вашингтон пригрозил мерами против бирманской армии

В Мьянме произошёл военный переворот — бирманские вооружённые силы объявили о том, что на ближайший год берут власть в свои руки, а глава правительства страны Аун Сан Су Чжи была арестована вместе с другими лидерами правящей партии, передаёт France 24. По данным телеканала, на переворот уже отреагировали в США — Вашингтон потребовал от бирманских военных отпустить представителей гражданских властей, пообещав в противном случае «принять меры».

Напряжённость в Мьянме постепенно усиливалась на протяжении многих месяцев — и теперь вооружённые силы страны сделали именно то, чего многие так боялись, совершив военный переворот. Диктор новостей на принадлежащем военным телеканале объявил о том, что армия установила контроль над страной на год.

Правящая партия Мьянмы сообщила, что государственный советник Аун Сан Су Чжи вместе с рядом других высокопоставленных партийных деятелей была арестована рано утром в ходе спецоперации.

Это — серьёзный шаг, и предпринят он был в тот самый день, когда парламент страны должен был провести первое заседание с прошлых выборов, состоявшихся в минувшем ноябре. С того голосования трения между гражданскими властями Мьянмы и её могущественными вооружёнными силами постоянно росли — высшие военные чины утверждали, что выборы, на которых Аун Сан Су Чжи одержала убедительную победу, были нечестными.

СМИ сообщают, что в столице страны отключены телефонная связь и интернет, а кроме того, потеряло возможность осуществлять вещание государственное телевидение. Также сообщалось о том, что на улицах крупных городов появились солдаты.

Запад уже отреагировал на случившееся: в частности, Вашингтон пригрозил принять меры в том случае, если гражданских лидеров не освободят из-под стражи.

Аун Сан Су Чжи остаётся лидером Мьянмы на протяжении пяти лет. В своё время она пользовалась на Западе репутацией столпа мира, однако её правление было запятнано жестокими репрессиями в отношении рохинджа — этнического меньшинства Мьянмы, исповедующего ислам.

Дата выхода в эфир 01 февраля 2021 года.