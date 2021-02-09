Salon: отказ от милитаризма — единственный путь для спасения «загнивающей американской империи»

Отказ от политики милитаризма сегодня — единственный путь для США, который поможет стране восстановить былое величие, уверены авторы Salon. По их мнению, властям Америки нужно признать, что единственная надежда превратить загнивающую, упадническую империю в динамичную и процветающую постимперскую нацию — это резко и решительно сместить национальные приоритеты на программы социального подъёма.

Во время американской кампании в Ираке в 2004 году один из советников Джорджа Буша сказал: «Теперь мы — империя, и когда мы действуем, мы создаём собственную реальность». Он отверг мнение своего собеседника, что государственная политика должна строиться на общности и реализме и добавил: «Мы — вершители истории, и вам, всем вам, остаётся лишь изучать наши поступки». Как пишут авторы Salon, 16 лет спустя американские войны и военные преступления, случившиеся по вине администрации Буша, разнесли хаос и насилие повсюду, и «это историческое сочетание беззакония и неудач подорвало международную мощь и авторитет Америки».

Как отмечают авторы статьи, после Второй мировой войны американцы росли в тщательно продуманном неведении о самом существовании американской империи, а мифы, сплетённые для её сокрытия, создали плодородную почву для сегодняшних политических разногласий и раскола. И лозунг Трампа «Вернём Америке былое величие», и обещание Байдена «восстановить лидерство Америки» — лишь ностальгия по плодам американской империи.

«Всякая успешная империя расширяла свои обширные территории и управляла ими сочетанием экономической и военной мощи. Даже в неоколониальную фазу американской империи роль американских военных и ЦРУ заключалась в том, чтобы распахнуть двери, через которые американские бизнесмены «устремлялись за флагом», открывая компании и осваивая новые рынки. Но теперь милитаризм США и экономические интересы Америки разошлись», — пишут авторы материала.

Хорошим показателем этого является то, что, за исключением считанных военных подрядчиков, американские компании не пошли за флагом ни в Ирак, ни в нынешние зоны боевых действий. Спустя 18 лет после вторжения США крупнейшим торговым партнёром Ирака остаётся Китай, Афганистана — Пакистан, Сомали — Объединённые Арабские Эмираты, а Ливии — Европейский Союз. В итоге, вместо того чтобы открывать двери крупному бизнесу или поддерживать дипломатический авторитет Америки в мире, американская военная машина США превратилась «в слона в мировой фарфоровой лавке».

На фоне США Китай и ЕС стали основными торговыми партнёрами большинства стран мира. Америка же, хоть и по-прежнему является региональной экономической державой, но даже в Южной Америке большинство стран теперь больше торгуют с Китаем.

«Американский милитаризм лишь ускорил эти тенденции, растратив ресурсы страны на оружие и войны, покуда Китай и ЕС инвестировали в мирное экономическое развитие и инфраструктуру XXI века», — констатируют авторы материала.

Они напоминают, что десятилетия назад Мартин Лютер Кинг — младший предупреждал, что «страна, которая год за годом тратит больше денег на оборону, чем на программы социального подъёма, движется к духовной гибели». Поэтому США сегодня необходимо признать, что единственная надежда превратить загнивающую, упадническую империю в динамичную и процветающую постимперскую нацию — это резко и решительно сместить национальные приоритеты с неуместного и губительного милитаризма на программы социального подъёма.