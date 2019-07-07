CounterPunch: США — «империя» во внешних делах и «полицейское государство» во внутренних

Благодаря огромному военному бюджету, США ведут себя на мировой арене как «империя», не считаясь с мировым сообществом и нападая на другие страны без разрешения Совбеза ООН, пишет на страницах CounterPunch американский журналист Дэйв Линдорфф. Между тем, как полагает автор, внутри страны американские власти строят «полицейское государство», подвергая несогласных репрессиям.

Американскому журналисту и сооснователю информационного сайта ThisCantBeHappening! Дэйву Линдорффу пришлось лично столкнуться с дискриминацией со стороны американских властей: как пишет Линдорфф в своей статье для CounterPunch, вылетая в минувший понедельник в США из Великобритании, он обнаружил на своём посадочном талоне печать с буквами SSSS, которая, как он узнал от сотрудника аэропорта, означала, что он попал в особый список американского министерства внутренней безопасности. В результате журналисту пришлось перед посадкой пройти неприятную процедуру досмотра — агенты службы безопасности аэропорта внимательно изучили его личные вещи на предмет наличия взрывчатки, а на вопрос о том, почему к нему относятся так, будто он террорист лишь посмеялись и посоветовали обратиться в МНБ, рассказывает Линдорфф. При этом, как подчёркивает автор, он столкнулся с особым отношением не впервые — в марте на пути в Вену через Лондон ему также достался посадочный талон с особым штампом, из-за которого ему пришлось проходить отдельную процедуру досмотра в лондонском аэропорту Хитроу.

На этой неделе многие американцы праздновали День независимости США, но есть ли у них на самом деле поводы радоваться — большой вопрос, убеждён Линдорфф. По мнению журналиста, сегодня США превратились на мировой арене в «империю» — вооружённые силы страны при отсутствии серьёзных конфликтов насчитывают в своих рядах около 2,1 млн человек, а её оборонные расходы составляют 34% от мировых. «Чтобы понять, насколько огромна армия США, вспомните только, что бюджет одного только министерства по делам ветеранов (это ведомство обеспечивает всевозможную поддержку — включая медицинскую помощь — всем, кто служил в наших войсках, не считая кадровых военнослужащих, которые получают пенсию, учитывающуюся отдельно) на 2020 налоговый год составляет $220 млрд, и одна эта расходная статья превышает весь военный бюджет Китая и более чем в три раза превосходит весь военный бюджет России, которую многие считают нашим главным «противником»!», — пишет автор.

Как полагает Линдорфф, империализм и милитаризм поддерживают и всегда поддерживали обе главные американские партии — и республиканцы, и демократы. Милитаризация затронула и внутреннюю жизнь США — американская полиция всё больше военизируется, и уже дошло до того, что большинство граждан страны воспринимают полицейских как «потенциальную угрозу» — они «вежливо съёживаются при любом взаимодействии с копами и не хотят отстаивать свои права, когда они не согласны с задержанием, поскольку боятся, что их закуют в наручники, изобьют или арестуют за то, что они подняли голос», пишет он.

По мысли Линдорффа, США уже сейчас можно назвать полицейским государством по отношений к некоторым категориям жителей Америки — в частности, нелегальным и легальным мигрантам, чернокожим, латиноамериканцам и коренным американцам, а также тем, кто, как и автор, не согласен с внутренней или внешней политикой страны. Полицейское государство по определению не применяет репрессии ко всем — ведь подавлять тех, кто согласен со статусом-кво и поддерживает власти, нет никакой нужды; а следовательно, даже не принимая во внимание концентрационные лагеря для мигрантов на границе и «влечение нашего нынешнего президента к военным парадам», можно без преувеличения сказать, что США вполне справедливо будет называть полицейским государством, рассуждает автор.

Согласно одному из недавних соцопросов Института Гэллапа, количество граждан США, которые «очень гордятся» своей страной сильно сократилось — если обычно доля таких опрошенных составляет 45%, то сейчас такой же процент людей уже просто «горды» за Америку, говорится в материале. Это коснулось даже «сверхпатриотичных» сторонников Республиканской партии — на нынешнее 4 июля «очень гордыми за США» среди них оказалось 76%, то есть на 10 процентных пунктов меньше, чем было в 2003-м. Главная причина утраты патриотизма — в негативном отношении к государственному строю: им гордятся лишь 32% американцев, что даже меньше, чем число гордых за систему здравоохранения (37%), подчёркивает Линдорфф.

«На мой взгляд моя страна стала главной страной-«изгоем» в мире — она с пренебрежением относится ко всем международным законам и нормам поведения, активно и по собственному почину, без резолюций Совбеза ООН нападает на многочисленные страны, освобождает своих солдат, повинных в военных преступлениях, от наказания, готова первой применять ядерное оружие как против серьёзных соперников вроде России и Китая, так и против не имеющих ядерного оружия стран вроде Ирана, а также пренебрегает любыми инициативами по реагированию на катастрофическую проблему глобального потепления, — считает Линдорфф. — Во внутренней же политике правовая система США стала безвольным пособником практически ничем не ограниченной исполнительной ветви власти, беспредельствующей полиции и репрессий против прессы, которая якобы свободна и защищена конституцией». Между тем, хотя гордых за свою страну американцев становится меньше, граждан США, которые поддерживают политику властей несмотря на все негативные аспекты, пока остаётся «позорно много», уверен автор.

«В общем, можете считать меня одним из тех, кто нынешний День независимости не праздновал», — подытоживает Линдорфф.