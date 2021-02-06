Блинкен: США привлекут Китай к ответственности за угрозу региональной стабильности

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам телефонных переговоров с китайским дипломатом заявил, что Вашингтон будет работать с союзниками, чтобы привлечь Пекин к ответственности за угрозу стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Глава американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжат отстаивать права человека и демократические ценности в отношении национальных меньшинств в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, пишет South China Morning Post.

В субботу госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с китайским дипломатом высокого ранга Ян Цзечи заявил, что Вашингтон намерен привлечь Пекин к ответственности за угрозу стабильности в регионе и нарушение прав человека, сообщает South China Morning Post.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжат отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также призвал КНР присоединиться к международному сообществу в осуждении военного переворота в Мьянме», — говорится в официальном заявлении Белого дома по итогам телефонных переговоров. Также глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «США будут работать со своими союзниками и партнерами над защитой общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за ее усилия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в Тайваньском проливе, и подрыв основанной на нормах международной системы».

Как отмечает издание, Ян Цзечи является членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), что ставит его выше министра иностранных дел страны. На момент публикации статьи Пекин ещё не выпустил официальное заявление о телефонном разговоре двух политиков.

Взаимоотношения между двумя крупнейшими экономиками мира резко ухудшились после того, как Пекин занял более агрессивную позицию на международной арене, а Вашингтон стал вести против него более жёсткую политику. Выступая с первой программной речью по внешней политике во вторник, новый президент Джо Байден назвал Китай «основным конкурентом» США и обещал бороться с его злоупотреблениями в экономике, противостоять агрессивным действиям и дать отпор нападкам на права человека и интеллектуальную собственность. При этом он отметил, что готов «работать с Пекином, когда это отвечает интересам Америки».

Ранее Блинкен заявил, что китайско-американские отношения, «возможно, являются самыми важными в мире», однако поддержал своего предшественника Майка Помпео в утверждении, что Пекин совершает геноцид против мусульман-уйгуров. Дипломатические обозреватели отмечают, что при Байдене отношения между двумя странами могут быть более стабильными, потому что американские госслужащие подчёркивают необходимость сотрудничества по борьбе с изменениями климата.