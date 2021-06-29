Fox News: Китай переоценивают, а США — первая кибердержава в мире, убеждены британские эксперты

Специалисты британского Международного института стратегических исследований пришли к выводу, что киберпотенциал Китая значительно переоценивают — на деле КНР сильно отстаёт от США, которые остаются главной мировой «кибердержавой», передаёт Fox. Согласно исследованию британских экспертов, хотя Поднебесная способна организовывать «наступательные» кибероперации, в сфере кибербезопасности она пока достаточно слаба.

США — единственная «кибердержава высшего уровня в мире», тогда как Россия, Китай и ряд других государств по своему киберпотенциалу входят лишь во «вторую группу», сообщает Fox News. По данным канала, такой рейтинг составил британский аналитический центр «Международный институт стратегических исследований» (IISS).

Как определили специалисты IISS в своём исследовании, которое цитируют британские СМИ, Китаю ещё предстоит догонять США как минимум десять лет, прежде чем они смогут соперничать на равных. Согласно экспертам, это связано прежде всего с застарелыми проблемами в плане кибербезопасности, которые до сих пор стоят перед Пекином, пишет сайт Fox.

Как уточняется в работе IISS, КНР продемонстрировала серьёзные возможности в сфере «наступательных киберопераций и дезинформационных кампаний», однако китайские средства обеспечения безопасности развиты слабо.

По словам сотрудника аналитического центра Грега Остина, киберпотенциал Китая переоценивают главным образом из-за того, что страна действительно смогла в последнее время добиться определённого прогресса в области искусственного интеллекта и других киберсредств, передаёт Fox News.

В то же время «наработка навыков по кибербезопасности в Китае происходит по всем параметрам хуже, чем во многих других странах», заявил Остин в интервью британской прессе.