Die Welt: Маск намерен помочь пострадавшим от наводнений немцам с интернетом
Бизнесмен Илон Маск и раньше использовал различные катастрофы для того, чтобы продвинуть продукцию своих компаний, пишет Die Welt. К примеру, в 2018 году, когда группа детей из Таиланда застряла в пещере, Маск предложил помощь своей компании по строительству туннелей. Кроме того, предприниматель помогал жителям Флориды эвакуироваться во время урагана, с помощью расширения действия своих электромобилей Tesla. Теперь же Маск намеревается предоставить поддержку с помощью своей компании Starlink: эта сеть орбитальных спутников сумеет обеспечить доступ в интернет для жителей немецких регионов, пострадавших от наводнения.
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