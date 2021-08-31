«Ушёл в отставку, чтобы подавать иски против SpaceX»: Insider рассказал о последнем витке противостояния Маска и Безоса

Противостояние между двумя богатейшими людьми мира с большими космическими амбициями, Илоном Маском и Джеффом Безосом, длится уже 15 лет. Как сообщает Insider, в ответ на недавний иск Blue Origin, оспаривающий присвоение SpaceX лунного контракта NASA, и официальную жалобу на проект Starlink Маск предположил, что Безос ушёл с поста главы Amazon, «чтобы вплотную заняться работой по подаче исков против SpaceX».

За последние 15 лет между двумя богатейшими бизнесменами в мире, Илоном Маском и Джеффом Безосом, разгорелось жёсткое соперничество, пишет Insider. Главным поводом стали общие космические амбиции двух миллиардеров — Маск руководит компанией SpaceX, занимающейся разработкой космической техники, а Безосу принадлежит её конкурент Blue Origin. Впрочем, этим противостояние не ограничивается — предприниматели неоднократно делали выпады в сторону друг друга в Twitter. И в последнее время это происходит всё чаще.

Как напоминает Insider, в 2000 году Безос, основатель торговой площадки Amazon, создал компанию Blue Origin, целью которой должны были стать полёты человека в космос. Это был давний интерес бизнесмена, и ещё в 80-х он рассказывал в интервью, как мечтал создать космические колонии для миллионов людей.

В начале 00-х Илон Маск, со своей стороны, уже успел стать миллионером, благодаря тому что успешно продал стартап Zip2 за почти $300 млн и работал над сервисом PayPal, который впоследствии выкупит eBay за $1,5 млрд. С этой сделки Маск заработал порядка $160 млн и пустил эти деньги на создание SpaceX в 2002 году. «В начале я даже не позволял моим друзьям инвестировать, потому что все могли бы потерять свои деньги. Я думал, уж лучше пусть я потеряю собственные деньги», — вспоминал предприниматель в интервью 2018 года.

Как полагают наблюдатели, конфликт между бизнесменами начался в 2004 году на совместном ужине. Хотя на тот момент обе компании ещё не отличились какими-либо космическими запусками, обсуждение общих интересов, по всей видимости, прошло не очень гладко. В своей книге The Space Barons («Космические бароны») Кристиан Дэвенпорт утверждает, что после мероприятия Маск рассказал, что старался дать Безосу полезные советы, но тот их игнорировал.

После этого предприниматели по большей части занимались собственными делами вплоть до 2013 года. Тогда SpaceX попыталась получить эксклюзивное право на пользование стартовым комплексом NASA LC-39 в Космическом центре Кеннеди, штат Флорида. Blue Origin направила правительству официальный протест с предложением превратить площадку в «коммерческий космический порт, с которого совершать запуски смогут все компании». В ответ на это Маск в интервью обратил внимание, что конкуренты за 10 лет работы не создали ни одного надёжного суборбитального космического аппарата, и пообещал содействовать Blue Origin, если та всё-таки сможет изобрести что-то, соответствующее стандартам NASA. «Хотя, если честно, думаю, мы скорее найдём в газоходе танцующих единорогов», — добавил бизнесмен. SpaceX, в конце концов, получила в аренду площадку LC-39.

Как отмечает Insider, в последние годы предприниматели более открыто демонстрируют своё противостояние — особенно хорошо это прослеживается в соцсетях. Так, после успешного возвращения на землю многоразового аппарата New Shepard производства Blue Origin в 2015 году Безос поделился в Twitter видео с посадкой и прокомментировал, что это «самый диковинный зверь — многоразовая ракета». В ответах под постом Маск отметил, что зверь «не такой уж и диковинный», и напомнил, что аппарат его компании уже совершил такой полёт три года назад. Когда в том же году SpaceX осуществила посадку своей ракеты-носителя Falcon 9, Безос не преминул подколоть коллегу и написал: «Добро пожаловать в клуб!»

Insider обращает внимание, что целью взаимной критики не всегда становятся исключительно космические проекты. Так, Маск жаловался, что Blue Origin неоднократно пыталась переманить специалистов SpaceX, предлагая удвоить их зарплату. Также Маск несколько раз открыто заявлял, что Безос пытается ему подражать: в одном случае после того, как Amazon анонсировала планы о запуске сети космических спутников, напоминающих проект SpaceX Starlink, а в другом — когда Amazon купила проект такси с системой автоматического вождения Zoox.

Кроме того, 49-летний Маск заявлял, что у 56-летнего Безоса осталось «слишком мало лет», чтобы добиться реального прогресса на космическом поприще, а его компания движется слишком медленно. Маск также нередко высмеивал в Twitter дизайны и названия, которые выбирала для своих аппаратов Blue Origin.

Безос не столь открыто делится своими чувствами по поводу Маска и SpaceX. Однако бизнесмен не раз критиковал большую мечту своего конкурента — колонизацию Марса, которую он считает «немотивирующей».

В апреле NASA объявило, что только SpaceX получила контракт на реализацию проекта по возвращению людей на Луну стоимостью $2,9 млрд. Это решение возмутило Blue Origin, которая тоже участвовала в тендере на программу, и компания решила оспорить решение NASA в правительстве. В августе Blue Origin подала в суд на агентство за «неправомерную и недобросовестную оценку» предложений по лунной программе. В связи с этим NASA согласилось приостановить работу над проектом до 1 ноября.

Также в этом месяце принадлежащая Amazon спутниковая компания Project Kuiper направила протест Федеральной комиссии по связи США, в котором заявила, что SpaceX своим проектом Starlink и планами отправить на орбиту больше спутников нарушила правила. Хотя это не было иском, комментируя новость в Twitter, Маск заявил: «Оказывается, Безос ушёл в отставку (с поста главы Amazon. — ИноТВ), чтобы вплотную заняться работой по подаче исков против SpaceX».

— Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2021