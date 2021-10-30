Билл Гейтс: отказ от АЭС увеличит цены на электричество и создаст угрозу перебоев снабжения

Каждая страна сама решает, отказываться ли от атомной энергии или нет, однако отсутствие АЭС может вызвать рост цен на электричество и перебои с его поставками, рассказал глава Microsoft Билл Гейтс в своём интервью для Handelsblatt. По словам Гейтса, спрос на электроэнергию в будущем будет только расти, вследствие чего человечеству будет нужен его надёжный источник, не зависящий от погодных условий.

Миру будет ещё долго требоваться газ в качестве источника энергии, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс в своём интервью для Handelsblatt. Однако, по мнению Гейтса, газ не может быть переходным элементом на пути к возобновляемым источникам энергии.

Гейтс также прокомментировал тот факт, что в следующем году Германия выведет из строя свою последнюю АЭС. Он отметил, что каждая страна решает этот вопрос по-своему, однако без атомной энергии будет непросто обеспечить безопасность энергоснабжения и стабильность уровня цен на электроэнергию. По словам предпринимателя, не стоит забывать о том, что в будущем спрос на электричество будет только увеличиваться, поэтому человечеству будет нужен надёжный источник электрической энергии. Гейтс подчеркнул, что возобновляемые источники, зависимые от погодных условий, пока не могут полностью покрыть потребность в электричестве. Кроме того, он похвалил недавнее решение Франции о крупных инвестициях в атомную энергию.

По мнению Гейтса, конфронтация между США и Китаем осложняет борьбу против изменений климата. Китайская промышленность является мировым рекордсменом по выбросам углекислого газа в атмосферу, поэтому её участие в климатическом процессе крайне важно, отметил Гейтс. Он подчеркнул, что Китай сам значительно пострадает от глобальных изменений климата, поскольку очень сильно зависит от воды из Гималаев.