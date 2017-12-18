Глава IAAF: в борьбе с допингом Россия «движется в правильном направлении» Международная ассоциация легкоатлетических федераций наблюдает «существенные перемены» в отношении России к проблеме допинга, заявил президент организации Себастьян Коу. Но несмотря на то что страна «движется в правильном направлении», IAAF пока не готова назвать временные рамки для возвращения российских спортсменов на соревнования. 18 декабря 2017 SBS

Постпред США при ООН: Трамп видит в России проблему Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп видит в России проблему, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Об этом сообщает австралийский телеканал SBS со ссылкой на информационное агентство AFP. «Восходящая звезда» администрации главы Белого дома также пообещала, что Вашингтон больше не позволит Москве «прикрывать Асада» и будет «указывать на ошибки». 6 апреля 2017 SBS