Die Welt: в немецком городе остановили приём в дома престарелых из-за низкой доли вакцинированного персонала

Дома престарелых города Фрайберг были вынуждены приостановить приём новых пациентов, сообщает Die Welt. По словам мэра Фрайберга, причина заключается в том, что доля непривитых сотрудников домов престарелых составляет 30%. В свете обязательной вакцинации для медперсонала все они могут быть отстранены от работы, что сделает невозможным обслуживание полностью заполненных домов престарелых.

В немецком городе Фрайберг приостановили приём новых пациентов в дома престарелых, сообщает Die Welt. По словам мэра Свена Крюгера, властям города пришлось пойти на такой шаг, поскольку «на данный момент мы исходим из того, что часть сотрудников домов престарелых не смогут выполнять свои обязанности ввиду обязательной вакцинации».

Крюгер отметил, что на данный момент доля непривитых сотрудников в домах престарелых Фрайберга составляет 30%. Политик подчеркнул, что 70% оставшегося персонала не смогут обеспечить обслуживание полностью заполненных домов престарелых. При этом на данный момент спрос на места в домах престарелых ниже, чем обычно, однако такая тенденция скоро прекратится: Крюгер надеется, что к этому времени удастся выработать соответствующее решение.

Die Welt напоминает, что решение об обязательной вакцинации для медицинских работников было принято бундестагом 10 декабря 2021 года. Согласно новому закону, все занятые в сфере медицины должны до 15 марта 2022 года предоставить своему работодателю сертификат о вакцинации, либо свидетельство о перенесённом коронавирусе, либо медотвод. В противном случае сотрудник будет отстранён от выполнения своей профессиональной деятельности.