Die Welt: в немецком городе остановили приём в дома престарелых из-за низкой доли вакцинированного персонала

14:21
Лавров заявил об отсутствии у России планов дружить с Китаем «против кого бы то ни было»
Глава МИД России Серегй Лавров заявил, что российская и китайская стороны не намерены выстраивать свои дружеские отношения на основе противоборства с кем бы то ни было.
14:20
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля вырастет до $47,7 за тонну
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля повысится на $1 и составит $47,7 за тонну.
14:17
Глава МИД России Лавров не исключил контактов по гарантиям безопасности в ближайшие дни
В ближайшие дни могут состояться некоторые контакты на тему гарантий безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом.
14:17
В ФРГ выразили надежду на скорые переговоры на высоком уровне в нормандском формате
В Германии надеются, что переговоры на высоком уровне в нормандском формате пройдут в ближайшее время, заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
14:15
Президент Казахстана Токаев выступил за снижение присутствия государства в экономике
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев выступает за снижение присутствия государства в экономике. Об этом заявил его пресс-секретарь Берик Уали.
14:12
В Удмуртии выявили 184 случая COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 184 случая коронавируса за сутки, из больниц при этом выписали 320 человек.
14:12
В МИД Германии заявили о сохранении рестриктивной позиции по продаже оружия Украине
Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что немецкие власти продолжают придерживаться рестриктивной позиции по продаже оружия Украине.
14:10
Кондратюк рассказал, о чём думал во время выступления на ЧЕ
Чемпион Европы Марк Кондратюк рассказал, какие мысли были у него в голове во время прокатов короткой и произвольной программ на первенстве континента в Таллине.
13:59
Facebook восстановил доступ к странице делегации России в Вене
Администрация соцсети Facebook после трёх дней блокировки восстановила доступ к странице делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности.
13:58
Постпред при ОБСЕ Лукашевич назвал цензурой блокировку страницы делегации в Facebook
Ситуация с блокировкой в Facebook страницы российской делегации — это прямая попытка цензуры, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
13:58
Глава МИД Украины Кулеба высказался о встрече с делегацией конгресса США
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 17 января встретился с делегацией конгресса США и заявил, что данный визит помогает сдерживать «российскую агрессию».
13:57
Кондратюк назвал своих любимых фигуристов
Чемпион Европы в мужском одиночном катании Марк Кондратюк назвал фигуристов, которые демонстрируют на льду настоящее искусство.
13:56
В Хабаровском крае локомотив насмерть сбил амурского тигра
В Хабаровском крае локомотив насмерть сбил амурского тигра на железнодорожном перегоне Аван — Котиково.
13:50
Премьер Пакистана Хан заявил Путину о широкой поддержке его слов о религиозных группах
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан провели телефонные переговоры. Пакистанский политик во время разговора сообщил о широкой поддержке в его стране заявлений российского лидера, которые он сделал во время своей пресс-конференции 23 декабря 2021 года.
13:46
Цорн ответил на слова Зе Луиша, что «Локомотив» должен быть реорганизован
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на предложение бывшего форварда железнодорожников Зе Луиша о том, что нужно реорганизовать московский клуб.
13:46
Постпред России при ОБСЕ заявил о росте на Украине числа учений с участием Запада
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что на Украине возросло количество учений с участием западных военнослужащих.
13:43
Вильфанд призвал россиян не ждать прихода весны в начале марта
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал россиян не ждать прихода весны в начале марта.
13:38
Актёр Леонид Куравлёв находится в больнице в Коммунарке с воспалением лёгких
Актёр Леонид Куравлёв находится в городской клинической больнице №40 в Коммунарке с воспалением лёгких, сообщает директор Гильдии актёров Валерия Гущина.
13:37
Премьер-министр Хорватии пригласил Путина и Мишустина посетить республику
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович пригласил президента России Владимира Путина и председателя российского правительства Михаила Мишустина посетить страну, сообщил хорватский министр иностранных дел Гордан Грлич-Радман.
13:36
Драчёв: любая медаль на ОИ-2022 уже будет успехом для нас
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился ожиданиями от выступления сборной России на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
13:30
Суд в Москве оштрафовал израильский онлайн-сервис MyHeritage на 1,5 млн рублей
Суд в Москве оштрафовал израильский онлайн-сервис MyHeritage на 1,5 млн рублей за отказ локализовать в России данные российских пользователей.
13:28
Цорн заявил, что высказывания Зе Луиша не соответствуют действительности
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слова бывшего форварда команды Зе Луиша об обстоятельствах ухода из московского клуба.
13:25
Замглавы Генштаба Белоруссии анонсировал совместную с Россией проверку сил реагирования
Заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Белоруссия и Россия проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства.
13:25
Глава Коми Уйба отправил в отставку правительство республики
Глава Республики Коми Владимир Уйба отправил в отставку правительство региона.
13:23
Цистерны с топливом взорвались около склада с горючим в ОАЭ
Полиция столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби заявила, что три цистерны с топливом взорвались рядом со складами с горючим.
13:22
Суд по делу экс-президента Украины Порошенко объявил перерыв в заседании
Печерский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене.
13:18
Три рейса «Белавиа» перенаправили на запасной аэродром в Петербург вместо Минска
Белорусская авиакомпания «Белавиа» перенаправила три рейса на запасной аэродром в Санкт-Петербурге из-за сложных метеоусловий в Минске и выката в минском аэропорту самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы.
13:17
Геркус: чего Зе Луишу обижаться, он свободный агент с кучей денег
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал заявление экс-форварда железнодорожников Зе Луиша по поводу отношения руководства клуба.
13:14
Генконсульство России в Алма-Ате возобновит работу с 24 января
В генконсульстве России в Алма-Ате заявили, что дипломатическая миссия возобновит свою работу с 24 января.
13:13
В Кремле усомнились в необходимости обсуждать с США отношения с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что для обсуждения российско-украинских отношений нужны США.
13:11
Австралийский журналист назвал болваном Джоковича, пытавшегося въехать в Австралию
Австралийский журналист Пит Шмигель прокомментировал ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого депортировали из Австралии из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса.
13:11
Эпидемиолог Горелов рассказал о возможном снижении IQ у детей переболевших COVID-19 женщин
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что, согласно проведённым исследованиям, если непривитая от коронавируса беременная женщина перенесла COVID-19, то IQ у её ребёнка может быть ниже на 20%.
13:10
Бочкарёв: в Москве почти вдвое перевыполнили план по вводу недвижимости в 2021 году
В Москве почти вдвое перевыполнили план по вводу недвижимости по итогам 2021 года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
13:08
Губерниев: это команда страны, а не команда Шашилова
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на состав женской сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине.
13:07
В Госдуме предложили ввести ценз для тех, кого могут допускать к концессиям в ЖКХ
Депутат Госдумы, член межведомственной комиссии Денис Майданов предложил ввести ценз для тех, кого могут допускать к концессиям в ЖКХ.
13:05
Песков заявил, что просьба Эстонии к НАТО доказывает обоснованность беспокойств России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что просьба Эстонии к НАТО доказывает обоснованность беспокойств России.
13:00
Полётная программа «Аэрофлота» в Казахстан будет восстановлена с 22 января
Полётная программа российской авиакомпании «Аэрофлот» в Казахстан будет полностью восстановлена с 22 января.
12:58
В Кремле готовятся к переговорам об участии Путина в церемонии открытия ОИ-2022
Кремль готовится к полноформатным переговорам с Китаем относительно участия президента России Владимир Путина в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.
12:50
Стал известен состав сборной России по биатлону на ОИ-2022
Стал известен состав сборной России по биатлону на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
12:46
Суд в Киеве начал избирать меру пресечения Порошенко по делу о государственной измене
Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о государственной измене.
12:45
Источник: футболист «Краснодара» Вильена отправится в аренду в «Эспаньол»
Голландский полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена продолжит карьеру в «Эспаньоле».
12:44
Песков ответил на заявление Нуланд о наличии 18 сценариев действий против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о наличии 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину.
12:39
Лукашенко утвердил замысел совместных с Россией учений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил замысел совместных военных учений белорусских и российских вооружённых сил.
12:36
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей
Мировой суд Таганского района оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за повторный отказ удалить запрещённый контент.
12:32
Слуцкая не исключила, что Валиева может стать двукратной олимпийской чемпионкой
Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая подвела итоги чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходил в Таллине.
12:32
«Спартак» отправился на сборы в Дубай
Московский «Спартак» отправился на тренировочные сборы в Дубай (ОАЭ).
12:27
В Кремле не следят за приездом Порошенко в Киев
В Кремле не следят за приездом бывшего президента Украины Петра Порошенко в Киев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
12:25
Песков: из перечня поручений Путина уберут пункты касательно закона о QR-кодах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из перечня поручений российского лидера Владимира Путина уберут пункты относительно закона о QR-кодах.
12:23
Устроивший конфликт в московском автобусе мужчина извинился за высказывания о русских
Мужчина, устроивший конфликт в общественном транспорте Москвы и негативно высказывавшийся о русской нации, принёс извинения.
12:23
Депутат Госдумы Хубезов заявил, что Россия находится в начале пятой волны коронавируса
Россия находится в начале пятой волны коронавируса, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.