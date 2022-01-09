NBC: Нацгвардия поможет домам престарелых в Нью-Джерси справиться с волной COVID-19

В США новая волна коронавируса захлестнула дома престарелых — по всей стране растёт число больных пациентов, а за неделю больше чем вдвое выросло число заразившихся сотрудников, сообщает NBC. На помощь особенно пострадавшему центру Вудленд придёт Национальная гвардия: её солдаты будут ухаживать за пациентами и проводить тестирования.

Дома престарелых в Нью-Джерси снова тяжело пострадали из-за COVID-19. В штате отчитались о новых вспышках в более чем 513 медучреждениях длительного пребывания, включая дом психиатрический и лечебный центр Вудленд. О нём NBC News рассказывали, начиная с весны 2020 года, когда он ещё назывался центром Эндовер.

Для расследования NBC News Стефани Госк побеседовала с Престоном Николаем. То, что он обнаружил в этом учрёждении всего через считанные недели после начала пандемии, шокировало всю страну.

ПРЕСТОН НИКОЛАЙ, подсобный рабочий: В пасхальное воскресенье 2020 года в этом морге было набито 17—18 людей.

Крохотный самодельный морг переполняли тела. Потом последовали иски от семей, 220 тысяч долларов в счёт федеральных штрафов, переименование, но собственники остались те же. Генеральный прокурор штата продолжает расследование в их отношении. Тогда они заявили NBC News, что справлялись с «беспрецедентными трудностями… как могли».

На сегодняшний момент в лечебном заведении положительный результат теста у 213 постояльцев и 114 сотрудников — это самое большое число заболевших среди других домов престарелых длительного пребывания в этом штате. Сегодня центр не ответил на неоднократные запросы дать комментарии в эфире NBC News.

В понедельник на помощь медучреждению прибудет Национальная гвардия. Её солдаты будут переносить постояльцев с кроватей на кресла, помогать им одеваться и поддерживать ежедневную гигиену, а также проводить тестирование и проводить скрининг сотрудников, постояльцев и посетителей.

ФИЛ МЁРФИ, губернатор штата Нью-Джерси: Я думаю, в ближайшие пару недель вы гораздо чаще будете видеть (такие меры. — ИноТВ).

Центр по контролю и профилактике заболеваний утверждает, что в масштабе всей страны среди постояльцев домов престарелых выявлено почти 15 тысяч заболеваний коронавирусом, однако среди сотрудников их ещё больше — свыше 34 тысяч. Всего за одну неделю этот показатель увеличился больше, чем в два раза.

Гарвардский профессор Дэвид Грабовски изучает случаи коронавируса в домах престарелых.

ДЭВИД ГРАБОВСКИ, профессор Гарвардского университета: Прямо сейчас мы наблюдаем резкий рост заболевания среди персонала, а в течение следующих двух—трёх недель мы также увидим резкий рост заболевания среди постояльцев.

ВЕДУЩАЯ: Говорят, что вариант «омикрон» менее опасен. Считаете ли вы, что в домах престарелых это тоже так?

ДЭВИД ГРАБОВСКИ: Я думаю, что этот вариант будет немного менее опасным, но дома престарелых больше всего страдали во время каждой волны. Нет никаких оснований полагать, что текущая волна не затронет дома престарелых сильнее, чем остальных.

Вновь основное бремя пандемии ложится на плечи самого уязвимого населения нашей страны. Энн Томпсон, NBC News.