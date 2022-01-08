Hill: в США сообщили о рекордном числе госпитализированных детей с COVID-19

17:21
КХЛ может временно приостановить чемпионат из-за сложной коронавирусной ситуации
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после новогодних каникул примет решение по схеме проведения регулярного чемпионата сезона-2021/22 с учетом сложной коронавирусной ситуации.
17:20
МИД: россиян нет среди пострадавших в ходе беспорядков в Казахстане
Министерство иностранных дел России сообщило, что российских граждан нет в числе пострадавших в ходе беспорядков в Казахстане.
17:18
Штаб посольства России в Нур-Султане работает над вопросом возвращения россиян домой
В посольстве России в Нур-Султане создан кризисный штаб, который обрабатывает обращения россиян, не имеющих возможности выехать из Казахстана.
17:08
МИД России разбирается в ситуации с задержанием внештатного корреспондента RT в Казахстане
МИД России в курсе задержания в Казахстане внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко, министерство разбирается в ситуации, сообщила РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
17:00
Глава исполкома СНГ Лебедев: беспорядки в Казахстане поддерживались из-за рубежа
Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев считает очевидным, что бандиты заранее готовились к массовым выступлениям в Казахстане с целью дестабилизации обстановки в стране, а также получали поддержку из-за рубежа.
17:00
В центре Дербента в результате стрельбы один человек получил ранение
В центре Дербента мужчина устроил стрельбу, в результате произошедшего один человек получил ранение.
16:54
Жамнов опасается, что на ОИ-2022 командам могут засчитывать поражение из-за коронавируса
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о своих опасениях по поводу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
16:47
Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну российского актёра
Украинские пограничники сообщили, что накануне отказали во въезде 34-летнему российскому актёру за посещение Крыма, его имя не называют.
16:41
Продюсер рассказал о задержании внештатного корреспондента RT Обищенко в Казахстане
Продюсер RT Россия Михаил Краснов рассказал подробности о задержании внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко в Казахстане.
16:40
Полузащитник «Севильи» Гудель может стать игроком ЦСКА
Полузащитник «Севильи» Неманья Гудель попал в сферу интересов московского ЦСКА.
16:39
КНБ Казахстана назвал имена семерых сотрудников, погибших из-за беспорядков
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана опубликовал список имён семерых сотрудников спецслужбы, погибших в результате беспорядков.
16:32
Токаев подписал документ об общенациональном трауре в Казахстане 10 января
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ об объявлении в республике общенационального траура 10 января в связи с массовыми беспорядками в стране.
16:30
Анфиса Резцова: пятое место — потолок для нашей сборной в смешанной эстафете
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвёла итоги смешанной эстафеты на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
16:16
В Румынии ношение текстильной маски приравняли к её отсутствию
В Румынии с 8 января ношение текстильной защитной маски приравнивается к её отсутствию, штраф за это составляет около $570. О новых правилах сообщил в эфире Digi24 румынский министр внутренних дел Лучиан Боде.
16:12
Драчёв удовлетворён выступлением сборной России в смешанной эстафете
Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги смешанной эстафеты на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
16:10
Аэропорт Алматы будет закрыт до 10 января
Аэропорт Алматы будет оставаться в закрытом режиме до 10 января. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
16:01
Иран ввёл санкции против 51 американца из-за причастности к убийству Сулеймани
Власти Ирана ввели санкции против 51 гражданина США, принимавшего участие в операции против иранского генерала Касема Сулеймани.
15:55
Песков прокомментировал посещение Путиным рождественского богослужения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о посещении российским лидером Владимиром Путиным рождественского богослужения в храме.
15:50
Норвегия выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, Россия — пятая
Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
15:44
В Казахстане назначен первый зампредседателя Агентства по финмониторингу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Габита Садырбекова первым заместителем председателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
15:41
Внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко задержали в Казахстане
Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко задержан в Казахстане.
15:39
Месси не поможет ПСЖ в матче Лиги 1 с «Лионом»
Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не примет участие в матче 20-го тура чемпионата Франции с «Лионом».
15:30
Плющев заявил о двойных стандартах КХЛ после отмены матчей ЦСКА
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на отмену матчей ЦСКА в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
15:26
Президент Казахстана освободил от должности замсекретаря совбеза Абдымомунова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности замсекретаря Совбеза страны Азамата Абдымомунова.
15:20
Минэнерго Казахстана сообщило о стабилизации поставок газа и ГСМ
Министерство энергетики Казахстана сообщило, что нефтеперерабатывающие заводы в республике работают в штатном режиме, поставки горюче-смазочных материалов и сжиженного газа стабилизированы.
15:16
«Фиорентина» объявила о трансфере нападающего Пентека
Нападающий сборной Польши Кшиштоф Пентек перешёл из «Герты» в «Фиорентину» на правах аренды.
15:11
Кафельников заявил про «странные нестыковки» в деле Джоковича
Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о ситуации вокруг серба Новака Джоковича в Австралии.
15:06
Токаев и глава Таджикистана обсудили ситуацию в Казахстане
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудил по телефону со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Казахстане.
14:54
Власти Алма-Аты заявили о планируемом открытии ряда магазинов в ближайшее время
В ближайшее время в Алма-Ате планируется открыть ряд магазинов крупных торговых сетей и оптовых точек. Об этом сообщил портал Tengrinews со ссылкой на акима города Бакытжана Сагинтаева.
14:51
Источник: Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».
14:41
Уголовное дело возбудили в Башкирии после отравления людей хлором в бассейне
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления парами хлора 11 человек, отдыхавших в банном комплексе в селе Ясная поляна Иглинского района Башкирии.
14:35
Халили высказался о проблемах Елисеева, сравнив его с Фуркадом
Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал ситуацию вокруг своего коллеги по команде Матвея Елисеева.
14:34
Токаев заявил о сохранении очагов террористических атак в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о сохранении очагов террористических атак в республике. По его словам, борьба с ними будет продолжена со всей решительностью.
14:20
Делла Моника и Гуаризе снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию
Итальянская спортивная пара Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе не примут участия в чемпионате Европы по фигурному катанию.
14:19
ТАСС: в посольства Армении и Белоруссии в Москве поступили письма с угрозами
Неизвестные направили по электронной почте диппредставительствам Армении и Белоруссии в Москве сообщения с угрозами и требованием вывода войск с территории Казахстана.
14:08
Поршнев завоевал серебро спринта на Кубке IBU, у Мухамедзянова — бронза
Российский биатлонист Никита Поршнев выиграл серебряную медаль спринтерской гонки на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия).
14:08
ВКС России завершили переброску миротворцев Армении в Казахстан
Самолёты военно-транспортной авиации Минобороны России завершили переброску в Казахстан военнослужащих Вооружённых сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ.
14:02
Пашинян заявил, что Армения займётся подготовкой видеоконференции лидеров ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона, как председатель Организации Договора о коллективной безопасности, займётся подготовкой видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ.
13:50
Путин провёл разговор с Пашиняном
Президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили ситуацию в Казахстане.
13:49
Тарасова назвала свою фаворитку на чемпионате Европы
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала свою фаворитку в женском одиночном катании на чемпионате Европы.
13:40
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Казахстане
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Казахстане и формат дальнейших переговоров глав государств — членов ОДКБ.
13:39
Захарова: ОБСЕ не оказала помощи подвергшимся нападениям в Казахстане журналистам
ОБСЕ не оказала реальной помощи журналистам, которые подвергаются целенаправленным нападениям со стороны участников беспорядков в Казахстане.
13:31
Медведев прокомментировал поражение от сборной Канады на ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от сборной Канады в полуфинале командного турнира ATP Cup, который проходит в Австралии.
13:21
Хавбек «Краснодара» Вильена был предложен «Галатасараю»
Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
13:21
Политсоветники из Франции и ФРГ посетят Киев на следующей неделе
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что политические советники лидеров стран — участниц нормандского формата — Франции и ФРГ посетят Киев на следующей неделе.
13:16
Минэкономики Казахстана: тарифы на услуги ЖКХ не будут повышаться до 1 июля
Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане не будут повышаться до 1 июля. Об этом информирует Министерство национальной экономики страны.
13:07
В Кремле заявили, что дата видеоконференции лидеров ОДКБ пока неизвестна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата проведения видеоконференции лидеров стран ОДКБ пока неизвестна.
13:03
Губерниев возмущён протестом сборной Германии на этапе Кубка мира по скелетону
Российский комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой в адрес сборной Германии по скелетону.
12:55
Самолёт военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 россиян
Самолёт военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 граждан России, которые находились в туристической поездке в Казахстане.
12:51
В Алма-Ате в ходе беспорядков погиб 22-летний израильский гражданин
Израильский гражданин погиб в ходе беспорядков в Алма-Ате. Об этом информирует издание The Jerusalem Post со ссылкой на МИД Израиля.