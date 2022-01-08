Hill: в США сообщили о рекордном числе госпитализированных детей с COVID-19

В США отмечен рекордный уровень госпитализации детей из-за COVID-19, пишет The Hill со ссылкой на директора Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски. Последняя также призвала американцев окружить самых маленьких детей, которые пока не могут проходить вакцинацию, защитой в виде привитых от коронавируса людей.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски сообщила о зафиксированном рекордном количестве госпитализированных детей с COVID-19, пишет The Hill.



Она также объявила о новых рекомендациях по изоляции учащихся, сотрудников учебных заведений и учителей, чтобы сохранить очное обучение в школах.



Во время брифинга для СМИ Валенски предупредила, что количество педиатрических госпитализаций находится на самом высоком за время пандемии уровне, хотя оно намного ниже показателей среди взрослых.



Она также отметила, что до сих пор неясно, связано ли это увеличение с большим влиянием болезни на детей или с более низким уровнем вакцинации последних.



«Пожалуйста, ради наших самых маленьких детей, которые ещё не подходят для вакцинации, крайне важно, чтобы мы окружили их вакцинированными людьми, чтобы обеспечить им защиту, — сказала Валенски. — Это касается наших домов, детских садов, дошкольных учреждений, а также всего нашего общества».



Согласно данным ЦКПЗ, за недельный срок, закончившийся 1 января, у детей в возрасте до четырёх лет было 4,3 госпитализации, связанной с COVID-19, на 100 тыс. человек.



У детей в возрасте от 5 до 17 лет было всего 1,1 госпитализации на 100 тыс. человек. Оба показателя значительно ниже, чем у взрослых старше 65 лет, где отмечено 14,7 госпитализации на 100 тыс. человек.



В настоящее время в США полностью вакцинированы чуть более 50% детей в возрасте от 12 до 17 лет и 16% детей в возрасте от 5 до 11 лет.