Times: любить людей, партию и социализм — китайских родителей научат воспитывать детей

В Китае опубликован закон, призванный побудить родителей играть более активную роль в воспитании своих детей, пишет The Times. Документ обязывает родителей учить детей «любить партию, любить государство, любить людей, любить коллектив и любить социализм». Кроме того, в законе содержатся конкретные рекомендации по организации «разумного графика учёбы, отдыха, игр и занятий спортом».

В Китае опубликовано руководство по воспитанию детей, обязывающее родителей учить детей «любить Коммунистическую партию, хорошо питаться и высыпаться», сообщает The Times.

С помощью закона о содействии семейному воспитанию, первому в стране закону об отношениях в семье, Пекин пытается заставить родителей играть более активную роль в жизни своих детей, а не оставлять их на попечение бабушек и дедушек. В тексте документа говорится, что родители при поддержке государства обязаны «заниматься семейным воспитанием».

Закон, вступивший в силу 1 января, призван «побудить всё общество уделять особое внимание семье и семейному воспитанию в целях укрепления семейного счастья и социальной гармонии, воспитания всесторонне развитых строителей и наследников социализма». Документ был разработан после того, как председатель КНР Си Цзиньпин заявил о важности семейного воспитания, а Государственный совет объявил о намерении облегчить бремя, возлагаемое на школы.

«На новом этапе мы превратим семейное воспитание из традиционного семейного вопроса в государственное дело, — заявил Го Линьмао, возглавляющий управление по правовым вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. — Мы хотим изменить положение дел, при котором семья являлась продолжением классной комнаты, освободив при этом семейное образование от его подчинённого статуса по отношению к школьному образованию».

Те, кто нарушит эти правила, не будут оштрафованы или заключены в тюрьму. Однако местные власти, работодатели и школы обязаны сообщать о любых ошибках родителей и при необходимости, призвать их пройти курс семейного воспитания.

Почти семь миллионов детей, проживающих в сельской местности Китая, находятся на попечении своих бабушек и дедушек, в то время как их родители ищут более высокооплачиваемую работу в крупных городах. Из-за ограничений на государственное образование они не могут взять своих детей с собой.

Исследования благотворительных организаций показывают, что такие дети часто чувствуют отчуждение от своих родителей и в большей степени подвержены насилию, как физическому, так и психологическому.

Законодательство, обязывающее родителей проводить больше времени со своими детьми, рассматривается как средство решения проблемы безответственных родителей, которые перекладывают воспитание своих детей на плечи учителей.

Однако противники закона отмечают, что работа вдали от дома для многих родителей является вынужденной мерой: они уезжают для того, чтобы иметь возможность прокормить своих детей. Некоторые эксперты обеспокоены тем, что новое законодательство может вообще лишить молодых людей желания иметь детей.

С помощью закона Пекин предпринимает новую попытку контролировать семейную жизнь. Десятилетиями Китай ограничивал количество детей, которые может иметь пара. Противоречивая политика «Одной семьи — одного ребёнка» была приостановлена в 2015 году, через 35 лет после её внедрения.

Главным приоритетом семейного воспитания закон провозглашает верность Коммунистической партии. «Родители и другие опекуны должны учить несовершеннолетних любить партию, любить государство, любить людей, любить коллектив, любить социализм, а также укреплять национальное единство, содействовать обогащению менталитета китайской нации и воспитывать любовь к семье и стране», — говорится в тексте документа. Кроме того, закон призывает родителей «помогать своим детям совершать добрые дела, уважать пожилых людей, быть бережливыми и помогать друг другу».

Закон требует от родителей устанавливать разумный график учёбы, отдыха, игр и занятий спортом, «чтобы не обременять несовершеннолетних школьными занятиями и не позволять детям становиться зависимыми от интернета», передаёт The Times.