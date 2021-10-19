NBC: вопреки попыткам правительства повысить рождаемость, китайцы не спешат заводить троих детей

В целях борьбы со старением населения и сокращением трудоспособного населения правительство Китая призывает семьи заводить третьего ребёнка, однако сами китайцы уже не хотят, сообщает NBC News. Пары останавливает высокая стоимость жизни и высокая конкуренция в обществе.

Занятия боксом, уроки рисования и настольного тенниса — Лили Пен приходится балансировать, чтобы занять двоих детей. Она родила вторую дочь пять лет назад, когда Китай отказался от политики «одна семья — один ребёнок». Теперь власти призывают семьи заводить третьего ребёнка в целях борьбы со старением населения.

ЛИЛИ ПЕН, мама двоих детей: Это отличная политика, но мне уже 40 лет и у меня уже нет на это сил.

ДЖЕНИС МЭКИ, корреспондент NBC News: Вы бы завели третьего ребёнка?

ЛИЛИ ПЕН: Нет, ни за что, ни за что, двоих достаточно.

В прошлом году в Китае родилось всего 12 миллионов детей. Это самый низкий показатель с 1979 года, когда в стране ввели политику «одна семья — один ребёнок». Жёсткая политика и желание иметь сыновей привело к тому, что в стране не родились миллионы девочек. Теперь в связи с сокращением трудоспособного населения власти пытаются повысить рождаемость.

ЮНЬ ЧЖОУ, ассистент профессора Мичиганского университета: Китайское правительство уже ввело множество разных политик.

ДЖЕНИС МЭКИ: В правительстве ожидают беби-бум?

ЮНЬ ЧЖОУ: Беби-бума не будет.

Проблема в том, что большинство пар не хотят иметь двух или трёх детей из-за высокой стоимости жизни и высокой конкуренции в обществе. Например, Jīwá, или «родители-несушки», — новая культура воспитания в Китае, характеризующаяся одержимостью родителей воспитанием детей, в частности планированием дня ребёнка с шагом в 15 минут.

ДЖЕНИС МЭКИ: Это высокое давление на ребёнка.

ЛИЛИ ПЕН: Родители чувствуют, что у них нет выбора. Они должны так делать, потому что так делают все.

Это породило многомиллиардную индустрию дополнительного образования. Дети начинают ходить на дополнительные уроки по математике и английскому языку и на занятия спортом ещё до того, как пойти в школу, что обходится семье в половину их дохода.

ЮН ЧЖАО, профессор Канзасского университета: Заставлять всех проходить через одну и ту же систему значит растрачивать таланты и создавать ненужную конкуренцию. В итоге вы получаете встревоженных родителей и иррациональное поведение.

Опасаясь усугубления неравенства и изнеможения родителей, когда Коммунистическая партия Китая стремится повысить рождаемость, правительство давит на частный сектор образования, вынуждая его переходить на некоммерческую деятельность. А от государственных школ требуют расширить виды деятельности, чтобы снизить нагрузку на ребёнка и побудить родителей заводить больше детей.