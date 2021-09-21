Guardian: «нехватка детей» в Великобритании может привести к спаду в экономике страны

Сокращение рождаемости и старение населения могут серьёзно ударить по экономике Великобритании уже через несколько десятилетий, сообщает The Guardian со ссылкой на аналитиков Фонда социального рынка. Для решения демографического кризиса эксперты призывают правительство обеспечивать семьям помощь по уходу за ребёнком и разработать стратегии стимулирования рождаемости по примеру других стран.

В ближайшем будущем Великобритания столкнётся с «нехваткой детей», которая может привести к «долгосрочной экономической стагнации», пишет The Guardian со ссылкой на Фонд социального рынка (ФСР). Аналитический центр предупреждает, что сейчас рождаемость сократилась вдвое по сравнению с послевоенными 1960 годами, а старение населения может привести к спаду в экономике.

Как напоминает британская газета, рождаемость в Англии и Уэльсе поднялась до пиковых значений в 1964 году, когда на одну женщину в среднем приходилось 2,93 ребёнка. В прошлом году этот индекс составил 1,58, а в Шотландии опустился до 1,29, притом что для воспроизведения населения стране необходим показатель 2,1.

В своём докладе ФСР отмечает, что в конечном итоге такие цифры приведут к нехватке взрослого трудоспособного населения. «Сейчас на десять работающих людей приходится чуть меньше трёх человек старше 65 лет, однако к 2035 году этот коэффициент поднимется до 3,5, а к 2060-м приблизится к 4», — подчёркивают эксперты. Следовательно, к середине этого века четверть жителей Великобритании окажется старше 65 лет, в то время как сейчас их только пятая часть. «Такое сочетание малой доли работающего населения и большой доли тех, кому нужна финансовая поддержка, определённо негативно скажутся на производственном потенциале экономики», — предупреждает аналитический центр.

Фонд социального рынка советует министрам создать межправительственную рабочую группу для решения этой проблемы. По словам авторов доклада, помочь может помощь по уходу за детьми. Среднестатистические работающие родители в Великобритании тратят на эти услуги 22% своего дохода — это более чем в два раза превышает аналогичные средние показатели в других странах Запада.

Кроме того, согласно данным аналитиков, 28% стран по всему миру применяют специальные стратегии по повышению рождаемости. В некоторых государствах они принимают форму прямых выплат за каждого ребёнка: например, во Франции родители получают €950.

Главный экономист ФСР и один из авторов доклада Авик Батачария признал, что вмешательство правительства для повышения рождаемости является «деликатной темой», с которой нужно обращаться аккуратно. «Однако, принимая во внимание тревожное снижение показателей рождаемости и угрозы социальному и экономическому благополучию, которые ставит старение населения, нам не следует уклоняться от обсуждения (этой темы. — ИноТВ)», — приводит The Guardian слова Батачарии.