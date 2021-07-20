SCMP: китайским семьям разрешили иметь третьего ребёнка

Китайские власти подтвердили, что с 31 мая все граждане страны могут подавать запрос на разрешение иметь третьего ребёнка, сообщает South China Morning Post. Пекин столкнулся с последствиями политики одного ребёнка на семью: население стало стареть, экономический рост замедлился. Так что теперь власти пытаются повернуть ситуацию вспять.

Главное управление Китая по здравоохранению подтвердило, что все граждане страны теперь могут заводить третьего ребёнка, пишет South China Morning Post.

О смене курса в этом вопросе объявили ещё 31 мая, а теперь поступили конкретные разъяснения от Национальной комиссии по здравоохранению. Впрочем, пока это положение ещё не обрело форму закона, поэтому власти разных регионов запутались и по-разному стали отвечать на запросы граждан. Так, в одних провинциях говорили, что станут выдавать «разрешение» на третьего ребёнка только после принятия закона, в других обещали принимать запросы, а оформлять их до конца потом.

Теперь же власти разъяснили, что те, кто хотят третьего ребёнка, имеют на это право с 31 мая. Они могут подавать соответствующий запрос, а матери будут иметь право на декрет сроком 98 дней. «Разрешение» на ребёнка нужно, чтобы получить выплаты и после его рождения подать на регистрацию ребёнка по месту жительства. Эта регистрация должна быть у всех граждан Китая, чтобы они могли получать доступ к государственным услугам.

Долгое время у Китая была политика одного ребёнка на семью, но в 2016 году было разрешено иметь и второго, не платя при этом штраф. Страна столкнулась с быстрым старением населения и связанным с этим экономическим спадом. Разрешение на второго ребёнка ситуацию сильно не исправило, уровень рождаемости всё равно падал. Поэтому государство ожидает, что в ближайшие пять лет рабочая сила в стране сократится на 35 млн человек, пишет South China Morning Post.