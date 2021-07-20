South China Morning Post Оригинал

SCMP: китайским семьям разрешили иметь третьего ребёнка

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Китайские власти подтвердили, что с 31 мая все граждане страны могут подавать запрос на разрешение иметь третьего ребёнка, сообщает South China Morning Post. Пекин столкнулся с последствиями политики одного ребёнка на семью: население стало стареть, экономический рост замедлился. Так что теперь власти пытаются повернуть ситуацию вспять.
SCMP: китайским семьям разрешили иметь третьего ребёнка
Reuters

Главное управление Китая по здравоохранению подтвердило, что все граждане страны теперь могут заводить третьего ребёнка, пишет South China Morning Post. 

О смене курса в этом вопросе объявили ещё 31 мая, а теперь поступили конкретные разъяснения от Национальной комиссии по здравоохранению. Впрочем, пока это положение ещё не обрело форму закона, поэтому власти разных регионов запутались и по-разному стали отвечать на запросы граждан. Так, в одних провинциях говорили, что станут выдавать «разрешение» на третьего ребёнка только после принятия закона, в других обещали принимать запросы, а оформлять их до конца потом.
 
Теперь же власти разъяснили, что те, кто хотят третьего ребёнка, имеют на это право с 31 мая. Они могут подавать соответствующий запрос, а матери будут иметь право на декрет сроком 98 дней. «Разрешение» на ребёнка нужно, чтобы получить выплаты и после его рождения подать на регистрацию ребёнка по месту жительства. Эта регистрация должна быть у всех граждан Китая, чтобы они могли получать доступ к государственным услугам.
 
Долгое время у Китая была политика одного ребёнка на семью, но в 2016 году было разрешено иметь и второго, не платя при этом штраф. Страна столкнулась с быстрым старением населения и связанным с этим экономическим спадом. Разрешение на второго ребёнка ситуацию сильно не исправило, уровень рождаемости всё равно падал. Поэтому государство ожидает, что в ближайшие пять лет рабочая сила в стране сократится на 35 млн человек, пишет South China Morning Post.
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