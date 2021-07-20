SCMP: китайским семьям разрешили иметь третьего ребёнка

20:26
В ЦПВС сообщили об авиаударе ВВС Израиля по Сирии
Истребители ВВС Израиля в ночь на 19 июля нанесли удар ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо. Семь ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО.
20:20
В Удмуртии предупредили о дожде и грозах
В ночь с 20 на 21 июля в Удмуртии ожидаются грозы и дожди, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
20:20
Мозер назвала ужасным новый девиз Олимпиады
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер считает, что изменение девиза Олимпийских игр связано с политической повесткой.
20:17
Посол США заявила, что Вашингтон продолжит экономическое давление на Минск
Посол США в Белоруссии Джули Фишер заявила, что Вашингтон продолжит применение инструментов экономического давления в отношении белорусских властей и активизирует поддержку гражданского общества.
20:15
Хтей об изменении девиза ОИ: не думаю, что идёт речь о борьбе с разного рода неравенствами
Олимпийский чемпион 2012 года российский волейболист Тарас Хтей не считает, что новый девиз Игр направлен на борьбу с разными социальными неравенствами.
20:07
Продюсер прокомментировала успех «Майора Грома»
Журналист, кинокритик и продюсер Мария Безрук в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировала успех фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» на интернет-платформе Netflix.
20:06
Умер учёный Василий Глухих
Российский учёный, специалист в области термоядерной энергетики, почётный научный руководитель предприятия госкорпорации «Росатом» «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова», академик Российской академии наук Василий Глухих умер на 93-м году жизни.
20:01
Безос анонсировал два полёта в космос с пассажирами в 2021 году
Миллиардер Джефф Безос в ходе пресс-конференции заявил, что принадлежащая ему компания Blue Origin в 2021 году планирует выполнить ещё два запуска своего космического корабля New Shepard.
19:58
Фёдор Емельяненко поздравил самбистов с признанием спорта МОК
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Фёдор Емельяненко прокомментировал полноценное признание Международной федерации самбо (FIAS) Международным олимпийским комитетом (МОК).
19:56
Le Monde: телефон Макрона могли прослушивать с помощью Pegasus
Телефон президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus.
19:49
Болельщики «Спартака» не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой»
Московский «Спартак» сообщил, что матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» в Португалии пройдёт без болельщиков гостей.
19:46
Рекрутер дала советы начинающим IT-специалистам при поиске работы
Руководитель отдела рекрутинга компании Selectel Виктория Киселёва перечислила самые распространённые ошибки, которые совершают начинающие IT–специалисты при устройстве на работу.
19:46
Число жертв наводнений на западе Германии выросло до 172
Число жертв наводнений на западе ФРГ, по последним данным, увеличилось до 172.
19:42
Пострадавшим от паводка жителям Приамурья предоставят скидку на оплату электроэнергии
В Амурской области пострадавшие от паводка жители получат скидку на оплату электроэнергии в размере 30%.
19:39
Путин назначил нового посла в Эритрее
Российский лидер Владимир Путин назначил Мозго Игоря Николаевича чрезвычайным и полномочным послом России в африканском государстве Эритрея.
19:39
Путин рассказал о сотрудничестве Москвы и Баку в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Москве заявил, что Россия и Азербайджан активно сотрудничают в борьбе с коронавирусом.
19:38
Телеканал НТВ снимет новый сезон детективного сериала «Алекс Лютый»
Телеканал НТВ приступил к съёмкам нового сезона исторического детектива «Алекс Лютый» — «Алекс Лютый. Дело Шульца».
19:38
Бой Джошуа — Усик пройдет 25 сентября на стадионе «Тоттенхэма»
Британский боксёр Энтони Джошуа проведёт чемпионский поединок против украинца Александра Усика.
19:32
Эксперт прокомментировал ситуацию в экономике России
Директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист, социолог Владислав Иноземцев в разговоре с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации в экономике России.
19:24
Тренер олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу заболел коронавирусом
Тренер олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу Симон Науш сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
19:22
Борисов рассказал, как оплачивали мороженое на МАКС-2021
Вице-премьер Юрий Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой мороженого на авиасалоне МАКС-2021, которое традиционно ест российский лидер Владимир Путин.
19:17
Путин поздравил Алиева с Курбан-байрамом
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и поздравил его с мусульманским праздником Курбан-байрам.
19:15
Журова не усмотрела в изменении девиза Олимпиады желание МОК вступиться за представителей сексуальных меньшинств
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением об изменении девиза Олимпийских игр.
19:10
Мозер заявила, что её совершенно не вдохновил новый девиз Олимпиады
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер поделилась мнением об изменении девиза Олимпийских игр.
19:07
Прививки от коронавируса сделали 77% сотрудников органов власти Москвы
Вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 прошли 77% сотрудников органов власти Москвы. Об этом говорится в сообщении столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
18:58
Петербургские дети вручили Дзюбе кубок из глины
Российская художница Валерия Лошак рассказала, что дети Петербурга подарили нападающему петербургского «Зенита» и сборной России Артёму Дзюбе кубок из глины.
18:57
Пригожин прокомментировал контракт Бузовой во МХАТе
Продюсер Иосиф Пригожин оценил новость о том, что Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Горького заключил с телеведущей Ольгой Бузовой новый контракт.
18:55
Психолог назвал фактор успешного лечения COVID-19
Психолог Валентин Денисов-Мельников выразил мнение, что коронавирус у оптимистично настроенных пациентов протекает в более лёгкой форме, чем у тех, кто привык сильно переживать из-за здоровья.
18:52
Тренер рассказал об особенностях тренировок в жару
Тренер, фитнес-эксперт Анатолий Горячев в беседе с изданием «Правда.Ру» рассказал об особенностях тренировок в жару.
18:49
Климатолог спрогнозировал рост числа наводнений
Заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов заявил, что в будущем наводнения, наподобие тех, что были в Германии и Бельгии, будут случаться чаще, и дал рекомендации по уменьшению масштаба подобных природных явлений.
18:48
Тренер российских гандболисток рассказал, что нужно поменять до старта Олимпиады
Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев отреагировал на поражение от национальной команды Нидерландов в контрольном матче перед летними Олимпийскими играми в Токио.
18:45
Мантуров назвал сроки создания нового российского истребителя Checkmate
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что новый российский однодвигательный истребитель Checkmate будет готов в течение четырёх лет. Об этом сообщило РИА Новости.
18:41
Еврокомиссия предложила создать орган для борьбы с отмыванием денег
Еврокомиссия предложила сформировать орган для борьбы с отмыванием денег в Евросоюзе.
18:36
Опубликованы подробности задержания спортсмена из Уганды, пытавшегося спрятаться в Токио
Стало известно, каким образом полиция Токио нашла спортсмена из Уганды Джулиуса Сэкитолеко, который совершил побег по прибытии на летние Олимпийские игры в Токио.
18:34
В РСТ рассказали о ситуации с полётами на курорты Египта
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с возобновлением полётов на курорты Египта.
18:33
В Ростове изменили время работы 39 пунктов вакцинации
В связи с увеличением числа желающих пройти вакцинацию от коронавируса 39 пунктов вакцинации изменили график своей работы, заявили в пресс-службе администрации города.
18:30
Собянин утвердил наименования девяти будущих станций Троицкой линии
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия девяти будущих станций Троицкой линии столичного метро, которая пройдёт от станции Московского центрального кольца (МЦК) «Крымская» до города Троицка, заявили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
18:30
Новую партию вакцины «ЭпиВакКорона» направили в регионы
Новую партию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» в объёме 720 тыс. доз начали отправлять в регионы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал вакцины.
18:30
Автобусы КМ перевезли более 200 тысяч человек в районе Сокольнической линии метро
Более 200 тыс. человек воспользовались бесплатными автобусами КМ в районе закрытых станций Сокольнической линии московского метро.
18:27
Киновед прокомментировал итоги Каннского кинофестиваля
Киновед, культуролог Кирилл Разлогов в эфире Общественной службы новостей прокомментировал итоги Каннского кинофестиваля.
18:26
Чурсина рассказала о разнице между современными и советскими фильмами о войне
Актриса Людмила Чурсина в интервью «Аргументам и фактам» рассказала о разнице между современными и советскими фильмами о войне.
18:23
В Российском зерновом союзе рассказали о ситуации с ценами на хлеб
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал о ситуации с ценами на хлеб.
18:23
В Находке проведут проверку по факту падения ребёнка из окна третьего этажа
В посёлке Южно-Морской Находкинского ГО (Приморский край) пятилетний мальчик госпитализирован после падения из окна третьего этажа жилого дома. Полиция проводит проверку.
18:22
В Ассоциации туроператоров рассказали о росте спроса на экзотические страны
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин сообщил, что спрос на туры в экзотические страны вырос среди российских туристов.
18:22
Сбившая насмерть двоих детей в Москве девушка помещена в СИЗО-6
Валерия Башкирова, обвиняемая в ДТП с гибелью детей на улице Авиаторов в Москве, помещена в карантинную камеру в столичном СИЗО-6.
18:21
На станции «Новаторская» БКЛ метро Москвы монтируют уникальный потолок
На станции «Новаторская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы монтируют уникальный потолок.
18:21
Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Западном Дегунине
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия поликлиники после реконструкции в Западном Дегунине.
18:20
Олимпийский чемпион Хтей отреагировал на изменение девиза Олимпиады
Олимпийский чемпион 2012 года российский волейболист Тарас Хтей поделился мнением об изменении девиза Олимпийских игр.
18:15
ЕК предложила запретить в ЕС анонимные кошельки для криптоактивов
Еврокомиссия предложила запретить использовать на территории Европейского союза анонимные электронные кошельки для осуществления транзакций с криптовалютами.
18:15
Журова высказалась об изменении девиза Олимпиады
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением об изменении девиза Олимпийских игр.