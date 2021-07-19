Military Watch: США так и не нагнали Россию и Китай в сфере гиперзвука, предупреждают американские аналитики

Несмотря на то что Вашингтон на фоне успешного развёртывания Москвой и Пекином гиперзвукового оружия значительно нарастил усилия в этой области и уже ведёт как минимум восемь разных программ разработки гиперзвуковых ракет, он по-прежнему значительно отстаёт от России и Китая, пишет Military Watch со ссылкой на доклад исследовательского управления конгресса США. По мнению составителей доклада, отставание связано в том числе и с тем, что Пентагон не ставит для разработчиков чётких задач, ограничиваясь оцениванием различных прототипов.

США до сих пор на несколько лет отстают от Китая и России в области разработки и развёртывания гиперзвукового оружия, сообщает Military Watch. По данным журнала, о «крайне тревожном положении дел» в этой области стало известно из свежего доклада исследовательского управления американского конгресса.

Как пишет Military Watch, составители доклада подчеркнули, что американские ведомства в настоящий момент ведут как минимум восемь разных программ по разработке гиперзвуковых ракет, но на данный момент не произвели ни одного рабочего образца такого оружия. При этом, как отмечают эксперты, Москва и Пекин уже «скорее всего, развернули готовые к применению гиперзвуковые планёры, которые, вероятно, могут оснащаться ядерными боеголовками», тогда как американские программы вовсе не предполагают оснащения ракет ядерной боевой частью.

Как указывается в документе, в последнем военном бюджете США только на разработку гиперзвукового оружия было предусмотрено $3,2 млрд, что превышает годовые траты на оборону в большинстве стран. Однако Пентагон не только до сих пор не внёс ракеты такого типа в перечень официальных закупок, но и не принял официального решения об их приобретении, вместо этого продолжая процесс оценки «прототипов, концепций и целей». Составители доклада убеждены, что затруднения в плане гиперзвука связаны прежде всего с тем, что Минобороны не поставило для программ разработки чётких задач.

По информации Military Watch, единственным из всех разрабатываемых США гиперзвуковых комплексов вооружений, который хоть немного приблизился к стадии готовности, стал совместный проект сухопутных сил и флота под названием «Многоцелевой гиперзвуковой планёр» (Common Hypersonic Glide Body, или CHGB).

В докладе исследовательского управления конгресса, в частности, приводятся показания бывшего замминистра обороны по вопросам научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Майкла Гриффина, который ранее предупреждал американских законотворцев о том, что у США по-прежнему нет ни «комплексов, которые могли бы создавать симметричную угрозу» для Китая и России, ни средств защиты от гиперзвуковых ракет.

Как напоминает обозреватель Military Watch, гиперзвуковое оружие считается «потенциальным прорывом» в области военных технологий из-за своей способности обходить оборонные средства противника, благодаря которой гиперзвуковые ракеты могут применяться на ранних этапах конфликта для уничтожения комплексов ПРО и радаров, после чего противник становится уязвимым для других, более дешёвых оружейных комплексов.

Незадолго до публикации доклада Россия впервые развернула гиперзвуковое оружие на Ближнем Востоке — туда отправили оснащённые ракетами «Кинжал» истребители-перехватчики МиГ-31К, подчёркивает автор. За счёт этого Москва получила возможность наносить как обычные, так и ядерные удары на всём протяжении южных рубежей НАТО, а также по всей территории Средиземноморья. Кроме того, МиГ-31К были недавно развёрнуты на обновлённых российских военных аэродромах в Арктическом регионе, где они «являются, вероятно, самыми мощными ударными средствами вообще», подчёркивает журналист.