Drive: первые испытания гиперзвуковой ракеты в США завершились неудачей

В Военно-воздушных силах США заявили о неудаче в ходе первых испытаний гиперзвуковой ракеты, передаёт The Drive. Тем не менее американские военные отметили, что вынесут уроки из неудачи и продолжат работу над гиперзвуковой ракетой быстрого реагирования AGM-183A ARRW.
В США первое испытание прототипа гиперзвуковой ракеты быстрого реагирования AGM-183A ARRW закончилось неудачей, сообщает The Drive со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил страны.
Испытания проводились 5 апреля около аэродрома Пойнт-Мугу у побережья Калифорнии в Тихом океане. Однако из-за технических проблем ракета не запустилась с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress.
Как отмечает The Drive, в ходе испытания планировалось проверить способность ускорителя выйти на проектную скорость, надёжность его отделения от гиперзвукового планирующего боевого блока и управляемость полётом. При этом самостоятельный полёт прототипа боевого блока не предусматривался, и он должен был разрушиться после отделения от носителя.
«Вместо этого ракета не смогла произвести заложенную последовательность действий и осталась на борту самолёта, который вернулся на авиабазу Эдвардс», — гласит заявление американского военного ведомства.
«Хотя отсутствие запуска и разочаровало, испытание дало нам бесценную информацию, из которой можно извлечь уроки и продолжить работу. Вот почему мы проводим испытания», — приводит издание слова генерала Хита Коллинза.
По данным The Drive, гиперзвуковая ракета AGM-183A ARRW имеет скорость от 6,5 до 8 Маха и дальность действия около 1600 км, для преодоления которых ей понадобится всего 10-12 минут.
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