Дорого и бессмысленно — обозреватель NBC News предложил США отказаться от создания новой ядерной ракеты

Отказ США от создания новой ядерной ракеты на замену межконтинентальным баллистическим ракетам шахтного базирования Minuteman III позволит сэкономить значительные средства и не навредит безопасности страны, пишет обозреватель NBC News Себастьен Роблин. Новые ракеты Роблин называет лишь выделением колоссальных средств на «способность США угрожать ядерным апокалипсисом».

В конгрессе США разгорелась борьба за продолжение начатой при президенте Бараке Обаме программе, которая обойдётся в сумму около $100 млрд, по разработке и развёртыванию усовершенствованных межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, которые могут быть использованы лишь в ядерной войне, пишет обозреватель Себастьен Роблин в своей статье для NBC News.

В частности, новые ракеты придут на замену межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР) шахтного базирования LGM-30G Minuteman III. На данный момент Соединённые Штаты располагают всего 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трёх ядерных боеголовок. При этом планируется закупить 666 ракет, из которых 400 будут развернуты, а оставшаяся часть будет использована для испытательных пусков и в качестве запасных частей.

Однако, как отмечает Роблин, закупка усовершенствованных ракет станет лишь выделением колоссальных средств из американского бюджета на развитие «способности США угрожать ядерным апокалипсисом».

По словам обозревателя, именно МБР являются самой опасной «ядерной триадой», то есть оснащёнными ядерным оружием стратегическими вооружёнными силами США. Так, в ответ на запуск МБР противника у Вашингтона или Москвы останется всего 15-30 минут для решения, запускать ли собственные МБР до того, как они будут уничтожены.

При этом остальные две «ядерные триады» страны — стратегическая авиация и атомные подводные ракетоносцы — в значительной степени защищены от угрозы упреждающего удара, а также могут быть использованы для других целей, кроме как для ведения тотальной ядерной войны.

Учитывая преимущества ядерных средств сдерживания воздушного и морского базирования и их продолжающуюся модернизацию, Роблин предлагает отказаться от программы по созданию нового оружия, которое заменит МБР типа Minuteman III из-за её дороговизны и бессмысленности.

Так, обозреватель полагает, что сторонники программы преувеличивают то, насколько устаревшими являются Minuteman III, так как в последнее время большинство внутренних компонентов ракет были заменены и модернизированы. При этом дополнительная модернизация могла бы обеспечить работоспособность ракет в течение десятилетий.

Кроме того, вооружение, имеющееся в распоряжении США, в том числе бомбардировщики-невидимки и системы противоракетной обороны, могут компенсировать новые ядерные системы, развёрнутые Россией и Китаем. А использование МБР против Пекина Вашингтон может и вовсе не захотеть, учитывая, что ракетам придется пролетать над российским воздушным пространством и там могут непреднамеренно спровоцировать ядерную атаку.

При этом отказ от закупки новых ракет или их сокращение в пользу ядерных сил воздушного или морского базирования не только сэкономит средства, но и послужит козырем на переговорах по будущему договору о контроле над вооружениями.

Роблин в своей статье для NBC News настаивает, безопасность США будет лучше обеспечена, если необходимые на программу средства пойдут на военные возможности, которые страна может реально использовать, или на борьбу с распространением коронавируса.