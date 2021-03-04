Bloomberg об испытаниях космического корабля Илона Маска: удачно приземлился, но затем взорвался

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11:10 СМИ: Полиция начала проверку после госпитализации жены Мамаева Полиция в Москве начала проверку после госпитализации Аланы Мамаевой, жены полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева.

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11:00 Тренер «Фиорентины» призвал снизить ожидания от Кокорина Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли оценил игру российского нападающего флорентийского клуба Александра Кокорина в матче 25-го тура итальянской Серии А с римской «Ромой». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» в Фиорентине и завершилась со счётом 2:1

10:55 В Калининградской области предотвратили теракт на объекте энергетики Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который готовил теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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10:38 «Спартак» и «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ рассудит Мешков Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

10:34 Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на мясо птиц и яйца Минсельхоз России прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птиц и яйца.

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08:15 Источник: UFC уволил Оверима и дос Сантоса Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) уволил нидерландского бойца смешанных единоборств (MMA) Алистара Оверима и бразильского бойца MMA Джуниора дос Сантоса.

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07:35 Гол Михеева помог «Торонто» разгромить «Эдмонтон» в матче НХЛ «Торонто Мэйплс Лифс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

07:23 Принцесса Юрико Микаса выписалась из больницы в Японии Принцесса Юрико Микаса выписалась из больницы в Токио, где она проходила лечение аритмии сердца.

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07:00 «Вашингтон» победил «Бостон» в серии буллитов, Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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