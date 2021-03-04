Bloomberg об испытаниях космического корабля Илона Маска: удачно приземлился, но затем взорвался

11:27
Задержанный за подготовку теракта в Калининградской области назвал себя смертником
ФСБ показала видео задержания гражданина России, который готовил теракт в Калининградской области на объекте энергетики.
11:26
Команда «Формулы-1» представила болид в цветах российского флага
Болид американской команды «Хаас» будет окрашен в белый, синий и красный цвета в новом сезоне «Формулы-1».
11:20
Собянин упростил порядок получения соцвыплат семьями с детьми
Мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьями с детьми.
11:19
Федеральная налоговая служба готовит ряд нововведений
Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует внедрить ряд нововведений, которые позволят собирать налоги по-новому. План на 2021 год опубликован на сайте ведомства.
11:14
Иммунолог высказался о течении COVID-19 у пациентов с лейкемией
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказался о течении коронавирусной инфекции COVID-19 у пациентов с лейкемией.
11:10
СМИ: Полиция начала проверку после госпитализации жены Мамаева
Полиция в Москве начала проверку после госпитализации Аланы Мамаевой, жены полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева.
11:02
За сутки в России выявлено 11 385 случаев коронавируса
За сутки в России выявлено 11 385 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 10 535 заболевших.
11:00
Тренер «Фиорентины» призвал снизить ожидания от Кокорина
Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли оценил игру российского нападающего флорентийского клуба Александра Кокорина в матче 25-го тура итальянской Серии А с римской «Ромой». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» в Фиорентине и завершилась со счётом 2:1
10:55
В Калининградской области предотвратили теракт на объекте энергетики
Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который готовил теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
10:52
Решетников утвердил план оценки требований к бизнесу
Министр экономического развития России Максим Решетников утвердил план проведения оценки применения обязательных требований на 2021 год. Документ разработан с учётом позиций делового сообщества и обратной связи от предпринимателей.
10:51
Жулин высказался о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе
Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировала новость о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной в группу к тренеру Этери Тутберидзе.
10:44
Захарова заявила о политике сдерживания России со стороны Запада
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о политике сдерживания в отношении России со стороны коллективного Запада во главе с США.
10:38
«Спартак» и «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ рассудит Мешков
Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
10:34
Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на мясо птиц и яйца
Минсельхоз России прокомментировал ситуацию с ценами на мясо птиц и яйца.
10:30
Кравцов оценил ситуацию с шестидневным обучением в ряде школ
Министр просвещения России Сергей Кравцов оценил ситуацию с шестидневным обучением в ряде школ.
10:19
Махачев может провести бой с Фергюсоном
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев рассказал о возможном бое с американцем Тони Фергюсоном.
10:17
На Украине выявили более 10 тысяч случаев коронавируса за сутки
На Украине зафиксировали 10 057 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 374 762 пациента с коронавирусом.
10:07
Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 4 марта
На открытии торгов в четверг, 4 марта, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
10:03
Футболист сборной России Дзюба рассказал о своей суперсиле
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал выход комикса о себе.
10:00
Мишустин прибыл в Туву
Российский премьер Михаил Мишустин прибыл в столицу Республики Тыва Кызыл.
09:54
Американский игрок «Бостона» хотел спровоцировать Овечкина на драку
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:52
Опубликованы присланные китайским зондом «Тяньвэнь-1» фото Марса
Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал новые чёрно-белые и цветные снимки Марса.
09:43
ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний вакцины от COVID-19
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило первый этап скрининговых доклинических испытаний своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
09:33
Васильев раскритиковал тренеров сборной России за выбор состава на женскую эстафету в Нове-Место
Советский биатлонист Дмитрий Васильев оценил состав сборной России на женскую эстафетную гонку в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
09:29
Суд отложил предварительное заседание по делу бизнесмена Быкова
Свердловский районный суд Красноярска отложил предварительное рассмотрение дела Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двух убийств, на 17 марта.
09:15
Кадыров пошутил по поводу наличных от ФБР за информацию о Пригожине
Глава Чечни Рамзан Кадыров иронично прокомментировал сообщения о том, что Федеральное бюро расследований США опубликовало объявление о вознаграждении за информацию о бизнесмене Евгении Пригожине из-за расследования о «российском вмешательстве».
09:14
В России провели более 112 млн тестов на коронавирус
В России провели более 112 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
09:11
Хореограф группы Тутберидзе прокомментировал информацию о возвращении Косторной
Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, прокомментировал информацию о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной.
09:01
В Киргизии заявили о взломе страницы президента в Facebook
Неизвестные взломали страницу президента Киргизии Садыра Жапарова в Facebook и оставили ряд комментариев от его лица.
09:00
Махачев высказался о перспективе сменить Нурмагомедова на вершине лёгкого веса в UFC
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев прокомментировал слова чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова о том, что он должен стать следующим чемпионом UFC.
08:48
В Великобритании почти 21 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса
В Великобритании 20,7 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19. Число вакцинированных за сутки выросло почти на 225 тыс.
08:45
В ДТП с автобусом в Ижевске пострадали девять человек
В результате ДТП с автобусом на перекрестке Удмуртской и Буммашевской улиц в Ижевске девять человек доставлены в больницу.
08:40
Тарасова призвала Косторную извиниться перед Тутберидзе на всю страну
Советский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной в группу к тренеру Этери Тутберидзе.
08:30
Помпео не исключил участия в президентской гонке в США в 2024 году
Бывший глава Госдепа Майк Помпео в эфире телеканала Fox News не исключил, что будет баллотироваться на пост президента США на выборах 2024 года.
08:29
Советский лыжник предложил Большунову отказаться от эстафеты на ЧМ в Оберстдорфе
Советский лыжник Владимир Смирнов оценил выступление россиянина Александра Большунова на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
08:17
В Германии за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса
В Германии за сутки выявлено 11 912 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 471 942 случая COVID-19.
08:15
Источник: UFC уволил Оверима и дос Сантоса
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) уволил нидерландского бойца смешанных единоборств (MMA) Алистара Оверима и бразильского бойца MMA Джуниора дос Сантоса.
08:09
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 4 марта
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в четверг, 4 марта.
08:04
Минэкономразвития выступило за расширение функционала госуслуг
Минэкономразвития предложило расширить функционал портала госуслуг, сообщает пресс-служба министерства.
08:00
Полузащитник «Аталанты» Миранчук отдал 100% точных передач в матче с «Кротоне»
Бергамская «Аталанта» одержала победу над «Кротоне» в матче 25-го тура итальянской Серии A.
07:56
Хуситы заявили об ударе по объекту Saudi Aramco
Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по объекту саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco.
07:45
Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Хьюстон» в матче НБА
«Бруклин Нетс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
07:37
В Казахстане за сутки выявили более 800 случаев COVID-19
В Казахстане за сутки выявили 804 случая коронавирусной инфекции.
07:35
Гол Михеева помог «Торонто» разгромить «Эдмонтон» в матче НХЛ
«Торонто Мэйплс Лифс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:23
Принцесса Юрико Микаса выписалась из больницы в Японии
Принцесса Юрико Микаса выписалась из больницы в Токио, где она проходила лечение аритмии сердца.
07:05
Капитан «Вашингтона» Овечкин в матче с «Бостоном» ударил соперника клюшкой в пах
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:01
Более половины компаний в России продолжают частично или полностью работать удалённо
Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберКорус» (входят в экосистему Сбера) выяснили, сколько компаний в России продолжают полностью или частично работать удалённо. С результатами соответствующего исследования ознакомился RT.
07:00
«Вашингтон» победил «Бостон» в серии буллитов, Овечкин признан первой звездой матча
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06:43
«Ведомости»: в России могут ввести налог для иностранных IT-компаний
Введение нового налога для международных компаний обсуждалось на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
06:30
США займутся укреплением сотрудничества с Арменией
Госдепартамент США выделит $150 тыс. на укрепление партнёрских отношений Вашингтона и Еревана. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.