Guardian: учебники с цитатами Си Цзиньпина воспитают патриотов из китайских первоклашек

Новый учебный год для детей в Китае начинается с мыслями о Си Цзиньпине, сообщает британская газета The Guardian. С 1 сентября учебники китайских школьников наполнены изречениями председателя КНР с целью привить детям в возрасте от семи лет любовь к партии и стране. Таким образом Компартия Китая стремится воспитать новое поколение патриотов.

Дети в Китае начинают первый учебный день с мыслями о Си Цзиньпине, пишет британская газета The Guardian. Политическая идеология председателя КНР с началом нового учебного года включена в национальную учебную программу.

1 сентября китайские школьники вернулись в школу с новыми учебниками, наполненными изречениями Си Цзиньпина, поскольку Коммунистическая партия стремится распространить культ его личности на детей в возрасте от семи лет и воспитать новое поколение патриотов, поясняет издание.

Министерство образования заявило, что в начале нового учебного года оно включит «расплывчатую» политическую идеологию Си в национальную учебную программу, начиная с начальных школ и заканчивая программами для выпускников.

Учителя начальной школы должны «посеять семена любви к партии, стране и социализму в молодых сердцах», говорится в правительственном уведомлении о новой учебной программе.

Новые школьные учебники снабжены многозначительными цитатами президента и изображениями его улыбающегося лица, а ученикам начальной школы предлагаются главы о достижениях китайской цивилизации и роли Коммунистической партии в борьбе с бедностью и пандемией коронавируса.

Уроки перемежаются цитатами Си о патриотизме и долге, а также анекдотами о его встречах с простыми гражданами, пишет The Guardian.

«Дедушка Си Цзиньпин очень занят работой, но, как бы он ни был занят, он всё равно участвует в наших мероприятиях и заботится о нашем росте», — говорится в одном из учебников.

Мысль Си включает в себя 14 положений, в том числе «абсолютное лидерство партии» над военными и «повышение уровня жизни путём развития». Это было закреплено в конституции во время законодательного собрания 2018 года, которое отменило ограничение срока полномочий и открыло ему путь к бессрочному правлению, отмечается в статье.

Теперь эти положения регулярно цитируются чиновниками в самых разных контекстах — от борьбы с коронавирусом до литературы и искусства, а в университетах открыли институты, посвящённые мысли Си.

Попытка привить детям его политическое мышление позволяет идеологии Си достичь самой молодой аудитории. Коммунистическая партия проводит широкую кампанию по борьбе с тем, что она считает развращающим влиянием на молодёжь, от видеоигр до знаменитостей и иностранных учебных пособий.

Учебники для детей постарше углубляются в более сложные темы, такие как аэрокосмическая промышленность страны и путь к становлению «современной социалистической великой державы».

Несколько родителей в частном порядке выразили недовольство учебной программой, но отказались дать интервью иностранным журналистам, опасаясь, что им грозят неприятности за общение с иностранными СМИ. Однако эта политика вызвала аккуратный отпор со стороны анонимных интернет-комментаторов.

«Промывание мозгов начинается с детства», — написал один из пользователей социальной сети Weibo. «Можем ли мы отказаться от этого?» — спросил другой.

По словам профессора международных отношений Технологического института Джорджии Ван Фей-Линга, учебники являются примером попытки Коммунистической партии «сделать ставку на культ личности сильного лидера, подобного Мао».

«Однако, учитывая то, что произошло в китайском обществе за последние четыре десятилетия, я думаю, что многим родителям это может не очень понравиться, а многие студенты могут посчитать это скучным — но мало кто будет или сможет протестовать против этого публично, — добавил Ван. — Большинство, скорее всего, просто не воспримут это всерьёз».

Хотя Китай уже давно прививает школьникам патриотизм и политическое воспитание, новая учебная программа «направлена как на продвижение культа Си, так и на воспитание большего чувства национализма», считает исследователь Китая Адам Ни.