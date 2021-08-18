Insider: чтобы заставить младшие классы носить маски, в школы Колорадо ввели полицию

Один из школьных округов штата Колорадо в США объявил об увеличении присутствия полицейских в школах с начала учебного года после введения обязательного масочного режима для детей младшего возраста, сообщает The Insider. Как пояснило руководство округа, эта мера стала необходимой после несогласия некоторых родителей с требованием надевать на их детей маски. Как сообщает издание, власти также призвали несогласных протестовать не в школах, а в других местах, чтобы избежать срыва занятий.

Школьный округ Игл штата Колорадо в США «усилил присутствие полиции» в первый день занятий в учебных заведениях после объявления о том, что дети младшего возраста должны будут находиться на уроках в масках, сообщает The Insider.

Как сообщается в пресс-релизе офиса шерифа округа Игл, присутствие правоохранительных органов будет увеличено в нескольких школах из-за «обострения напряжённости в сообществе». По сообщениям СМИ, несколько родителей в округе выразили своё раздражение по поводу возможного требования о наличии масок на заседании школьного совета на прошлой неделе. Так, один родитель заявил, что «с него хватит масок» и пригрозил забрать ребёнка из школы, если ему необходимо будет сделать прививку. Другой отец заметил, что обязательное ношение масок станет «концом системы государственных школ», а также предсказал, что родители в округе заберут своих детей из школ в знак протеста.

Как передаёт издание, школьный округ Игл объявил в пятницу о том, что наличие масок для детей, начиная с дошкольного возраста до восьмого класса, будет обязательным с начала учебного года. Это требование также будет распространяться на занятия физкультурой в помещении для учеников средней школы. В заявлении округа также содержится призыв к людям, которые не согласны с решением, протестовать «не в школах, а в других местах» во избежание срыва образовательного процесса и дополнительного стресса для учащихся и учителей.

При этом решение школьного округа об обязательном ношении масок противоречит позиции, изложенной на заседании школьного совета в прошлую среду, сообщает издание. На прошлой неделе округ также рассылал электронные письма, согласно которым «в зданиях школьного округа не будет обязательного требования о наличии масок». Как передаёт The Insider, решение об обязательном ношении масок было принято после встречи между руководителями школьного округа и сотрудниками Службы общественного здравоохранением округа Игл.

Как напоминает издание, в понедельник штат Колорадо сообщил о 811 новых случаях заболевания COVID-19. По данным штата, на прошлой неделе в округе Игл были зафиксированы одни из самых высоких показателей положительных тестов на COVID в штате.

«Так же, как это было в начале пандемии, эта болезнь не заботится о нашем расписании или о том, когда начинаются занятия в школе. Тем не менее, мы сожалеем о столь позднем уведомлении», — заявил суперинтендант школьного округа Фил Колман. В своём заявлении округ также сообщил, что семьи, которые не хотят, чтобы их дети носили маски, могут записать их в онлайн-школу или выбрать домашнее обучение.