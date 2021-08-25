DM: «для преступников, а не детей» — американскую школу раскритиковали за электронные трекеры на ногах учеников

Для отслеживания распространения коронавируса государственная школа Итонвилл в штате Вашингтон раздала ученикам, занимающимися контактными видами спорта, специальные трекеры на ноги, которые фиксируют контакты между их носителями. Как пишет Daily Mail, многие родители возмутились такой инициативой, сравнив устройства с электронными браслетами, которые получают осуждённые при условном сроке и домашнем аресте.

Руководство государственной школы Итонвилл в американском штате Вашингтон столкнулось с волной негодования родителей, когда те узнали, что в рамках отслеживания распространения коронавируса учреждение заставляет некоторых учеников носить на ногах электронные браслеты, сообщает Daily Mail.

Школа закупила устройства TraceTag, разработанные компанией Triax, для тренеров и учащихся, занимающихся контактными видами спорта. Браслеты должны носить ученики, играющие в волейбол, баскетбол, футбол и американский футбол. Трекеры выдают оповещение, если его носители оказались слишком близко к друг другу, а также собирает информацию о контактах на случай необходимости отслеживания потенциальных заразившихся, если у кого-то из игроков будет выявлен коронавирус. Как указано на сайте производителя, устройство можно закрепить на головных уборах и шлемах или на теле.

Носить подобные трекеры должны как невакцинированные, так и вакцинированные ученики. Но только невакцинированные обязаны в течение 14 дней соблюдать карантин, если по данным прибора выяснится, что у них недавно был контакт с заражённым.

Узнав о новой мере, многие родители поделились возмущением. На их взгляд устройства, которые школьники обязаны носить на ногах, слишком похожи на электронные браслеты, которые выдают осуждённым при условном сроке и домашнем аресте.

«Через мой труп. Я бы не позволила, чтобы мои дети в таком участвовали. Если бы мои дети учились в такой школе, я бы, пожалуй, перевела их на онлайн-обучение. Электронные трекеры на ногу предназначаются для преступников, а не для детей», — заявила Холли Лобш на Facebook.

На фоне охвативших США разгорячённых споров о перспективе обязательной вакцинации и ношения масок некоторые родители выразили опасения в отношении слишком сильного контроля со стороны властей. «Кое-какие из этих мер уже попахивают «новым мировым порядком», это уже слишком нарушает личные границы, говорит о чрезмерном использовании власти и не лезет ни в какие ворота», — прокомментировал пользователь по имени Кхари Ниллам.

Лишь один комментатор, Дэвид Гизентэннер, выступил в поддержку электронных трекеров, отметив важность отслеживания контактов в борьбе с коронавирусом.

Несмотря на общественное негодование, школьный округ Итонвилла изначально высказался в защиту своего решения и напомнил, что инициатива обсуждалась на собрании с участием родителей и была реализована с их согласия. Однако впоследствии директор попечительского совета школы Мэтт Маршалл заявил, что от браслетов всё-таки временно отказались, пока не будут проведены все необходимые процедуры, включая опрос мнения общественности.

Школьный округ подчеркнул, что устройства не отслеживают передвижение студентов, а только записывают данные о контактах и надеваются исключительно во время тренировок. Как отмечает Daily Mail, средства на закупку соответствующих аппаратов были выделены из гранта. Ранее тренировки постоянно отменялись из-за того, что у кого-то из спортсменов подтверждался коронавирус, и многие учащиеся и сотрудники были вынуждены постоянно сдавать тесты.

В среду 25 августа должно будет состояться специальное собрание попечительского совета, посвящённое инициативе и её будущей реализации после многочисленных негативных отзывов.