Times: мэрия Лос-Анджелеса намерена больше не подпускать бездомных к школам

Мэрия Лос-Анджелеса планирует ввести в действие закон, запрещающий сидеть, спать, лежать или хранить вещи в пределах 150 метров от местных школ, чтобы оградить их территорию от нашествия бездомных. Этот план поддерживают владельцы малого бизнеса и местные жители. Однако он уже подвергся критике со стороны правозащитников, которые уверены, что это не поможет решить проблему и лишь «демонизирует» бездомных и их детей, пишет The Times.
Власти Лос-Анджелеса под давлением общественности намерены запретить бездомным ставить палатки в пределах 150 метров от любой школы. Член городского совета Джо Бускайно, который будет бороться на выборах за пост мэра в будущем году, хочет добиться применения закона, запрещающего разбивать палатки на тротуарах в непосредственной близости от городских школ. Такой закон должен вступить в силу в следующем месяце, сообщает The Times.
По этому закону людям запрещается сидеть, спать, лежать или хранить вещи в пределах 150 м (500 футов) от зданий и помещений, которые включены в особую категорию, таких как школы. Однако для утверждения подобных ограничений в отношении важных общественных объектов, к числу которых относятся и образовательные учреждения, необходимо будет выносить их на голосование городского совета, поясняется в статье.
Кроме того, за две недели до вступления ограничительных мер в полную силу необходимо вывесить рядом со зданиями специальные предупреждающие знаки. При этом на размещение всех бездомных, которым придётся потесниться и покинуть прилегающие к школам территории, потребуется до четырёх месяцев, как полагают эксперты из специальных групп «уличного взаимодействия».
Ожидается, что Бускайно представит свою инициативу на рассмотрение на следующей неделе. По его мнению, недопустимо молча смотреть за тем, как вокруг школьных кампусов множатся и растут целые лагеря с палатками бездомных. «Мы должны решить проблемы общественной безопасности — и особенно это касается того, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к тротуарам», — заявил политик.
Однако его план раскритиковали защитники бездомных. По их мнению, такая инициатива является воплощением зла и «демонизирует» бездомных и их детей, которым также приходится обитать во временных палатках, пишет The Times.
Глава городского совета по образованию Лос-Анджелеса Келли Гонез также критически высказалась в отношении этой инициативы. По её мнению, это ничуть не приблизит к разрешению нынешнего «гуманитарного кризиса» на улицах города, а реальным решением этой проблемы могло бы стать лишь предоставление бездомным постоянного жилья.
В то же время местные бизнесмены и жители соседних районов поддерживают этот план, отмечается в статье. «Покупатели не раз говорили мне и менеджерам магазинов, что они не чувствуют себя в безопасности, идя в магазины. И это убивает малые предприятия», — заявил в этой связи членам городского совета Марк Брэди, менеджер торгового центра Barnsdall Square Shopping Plaza в Голливуде.
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