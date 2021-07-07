Появляются там, где им попустительствуют: PragerU объяснил, откуда берутся бездомные в США

Бездомность — это одна из самых раздражающих проблем, с которой американцы сталкиваются почти каждый день, причём ситуация с каждым днём становится всё хуже, передаёт PragerU. По мнению канала, зачастую корень проблемы кроется в попустительстве властей, которые допускают формирование палаточных городков на улицах, декриминализуют мелкие кражи и закрывают глаза на попрошайничество.

Что нам делать с бездомными? Это одна из самых раздражающих проблем, с которыми мы сталкиваемся в социальной политике. Если вы живёте в большом городе, особенно на Западном побережье, вы в буквальном смысле сталкиваетесь с ней каждый день. И такое впечатление, что с каждым днём ситуация становится только хуже. Почему?



Для начала приведу пару фактов. Во-первых, сам термин вводит в заблуждение: бездомность — это, главным образом, не жилищная проблема; это человеческая проблема. Основные причины бездомности — это наркозависимость и психические заболевания. По данным «Калифорнийской политической лаборатории», при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, приблизительно три четверти людей, живущих в машинах, палатках и на улицах, страдают от серьёзных психических заболеваний, от наркомании или от того и другого.



Во-вторых, несмотря на эти заболевания, бездомные на самом деле принимают разумные решения о том, где им хочется жить. Неудивительно, что из всех мест, которые они могут найти, они перебираются туда, где им больше позволено. Сделайте свой город привлекательным для бездомных — и они протопчут дорогу к вашему порогу.



Показательный пример — подземный переход под Венецианским бульваром на границе Лос-Анджелеса и Калвер-сити. Это одна из тысяч бетонных конструкций в округе Лос-Анджелес, но есть одна любопытная подробность. На лос-анджелесской стороне полно палаток, а на стороне Калвер-сити пусто. Почему? Потому что в двух городах разная социальная политика. Лос-Анджелес, по сути, декриминализовал проживание в палатках и употребление наркотиков в общественных местах, тогда как в Калвер-сити за исполнением закона следят.



Эту тенденцию можно видеть по всему Западному побережью: бездомные идут туда, где политика властей наиболее попустительская. По оценкам, 30 процентов всех бездомных в округе Сан-Франциско мигрировали туда уже после того, как стали бездомными. В городе Сиэтле таких 51 процент.



По оценке The San Francisco Chronicle, каждый год сотни бездомных перебираются в Область залива из-за «представлений о ней как об убежище для тех, кто не желает участвовать в программах, разработанных с целью прекратить их проживание на улице».



На первый взгляд это кажется нелогичным. Зачем индивиду без крыши над головой или без стабильного источника дохода переселяться в один из самых дорогих городов страны? Но в мире бездомных это совершенно логично. Дело в том, что у них другой набор стимулов, чем у среднестатистического гражданина.



Исследователи провели опрос бездомных мигрантов в Сиэтле: 15 процентов сказали, что прибыли, чтобы воспользоваться услугами для бездомных, 10 процентов пришли за легальной марихуаной, а 16 процентов путешествовали или шли куда-то погостить и просто остановились и поставили палатку.

Однако в рамках этого исследования сильно недооценивается самый важный момент: фактическая легализация палаток на улицах, потребления наркотиков и имущественных преступлений.

Как показал бывший советник по делам общественной безопасности Скотт Линдси, город превратился в рассадник «рецидивистов» — людей, совершающих имущественные преступления, чтобы удовлетворить свои дурные привычки, однако которых редко когда привлекают к ответственности за эти преступления.

Значит, бесконечно нарастающая бездомность — это наш неизбежный удел? Если наша цель сделать жизнь без дома как можно более привлекательной — то да. Если наша цель — это по-настоящему помочь бездомным, то ответ нет.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тёрнер — демократ, однако его подход к проблеме бездомных разительно отличается от того, что делают его коллеги в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Сиэтле. «Для людей жить на улицах — это просто неприемлемо; лучше от этого не становится ни им, ни городу», — говорил Тёрнер.

Политика Хьюстона — это идеальный пример подхода, который Тёрнер окрестил «суровостью из лучших побуждений». Городские власти оборудовали жилища для хронических бездомных, сформировали коалицию партнёрских НКО и проллобировали правительство штата на предмет создания большего количества служб, занимающихся оказанием психиатрической помощи и помощью в борьбе с различными зависимостями. Вместе с тем Тёрнер ввёл жёсткий запрет на палатки в общественных местах и организовал городскую кампанию, чтобы убедить горожан не давать деньги попрошайкам.

Результаты оказались столь же поучительными, сколь и шокирующими. За последние восемь лет Хьюстон сократил численность своего бездомного населения на 54 процента, в то время как на Западном побережье этот показатель пробил потолок. Разные подходы — разные результаты.

В то время как в Сиэтле один политик выступает против того, чтобы чистить усеянные фекалиями тротуары водой из шланга по той причине, что «шланги — это расизм», Хьюстон в суде добивается права на очистку лагерей. В то время как в Калифорнии прогрессивисты выступают за увеличение количества мест для приёма наркотиков и декриминализовали кражи с ущербом до $950, Хьюстон карает не только кражи, но и агрессивное попрошайничество, мытьё окон и прочие попытки чинить препятствия людям на улицах.

Как видно на примере этого техасского города, местные лидеры в населённых пунктах любого размера могут значительно снизить количество бездомных, комбинируя сочувствие с контролем над здравым смыслом. Если городские власти прекратят закрывать глаза на палаточные лагеря в общественных местах и принятие наркотиков в открытую и начнёт преследовать за имущественные преступления, то они добьются куда больших успехов в плане перенаправления жизней бездомных из русла саморазрушения в сторону надежды посредством оказания психиатрической помощи, реабилитации наркозависимых и профессиональной подготовки.

Ведь мы все хотим именно этого, да? Так почему мы этого не делаем? С вами был Кристофер Руфо, старший научный сотрудник Манхэттенского института, специально для Prager University.

Дата выхода в эфир 05 июля 2021 года.