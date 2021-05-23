NBC News: «напоминает лагерь для беженцев» — кризис жилья в Лос-Анджелесе усугубляется с каждым днём

С началом пандемии коронавируса на улицах Лос-Анджелеса резко увеличилось количество бездомных, сообщает NBC News. Власти города запустили программу временного жилья, однако критики обвиняют их в медленных действиях и излишних расходах. Тем временем количество палаток по всему городу растёт с каждым днём.

Палатки простираются по всему городу от Голливуда до Венис-Бич: сцены, которые могли бы войти в фильм-катастрофу, теперь стали вполне обычной картиной на улицах Лос-Анджелеса.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Если вы не шокированы тем, что видите, то я не знаю, что может вас шокировать.

Когда пандемия коронавируса только началась, власти города прекратили масштабные уборки в большинстве палаточных лагерей, чтобы предотвратить распространение инфекции. Тогда, по словам местных жителей, ситуация изменилась.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 2: Люди наводили беспорядок, справляли нужду на улице…

По последним подсчётам местных чиновников, на январь 2020 года в городе было более 66 тысяч бездомных. Однако это было до пандемии и до того, как сотни тысяч жителей Лос-Анджелеса потеряли работу. После этого группа наших коллег с местного NBC запечатлела эти изображения, которые показывают, что ситуация выходит из-под контроля. Мусор вываливается на проезжую часть, палатки занимают пешеходные переходы, а вид известного променада на Венис-Бич теперь напоминает лагерь для беженцев. Эта действительность не устраивает никого.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 3: Это мой дом!

Шинел Грэйс не имеет дома уже три года.

ШИНЕЛ ГРЭЙС, местный житель: Этому городу требуется много уборки. Сейчас всё это делается неправильно. Из-за них нам самим становится труднее улучшить положение.

В нескольких кварталах от Венис-Бич владелица ресторана Джанетт Зукеррини также чувствует себя оставленной.

ДЖАНЕТТ ЗУКЕРРИНИ, местный житель: Это проблема для людей, живущих в таких условиях, и это также проблема для всех остальных, живущих в этом районе и посещающих этот район, имеющих здесь свой малый бизнес.

И те, у кого есть и жильё, и бездомные, говорят о том, что политики отвернулись от них. Мы встретились с мэром Эриком Гарсетти во временном лагере для бездомных, открытом три месяца назад. 39 домов, каждый площадью 64 квадратных фута, обошлись налогоплательщикам в $5,4 млн.

Этот участок стоил $5 млн?

ЭРИК ГАРСЕТТИ, мэр Лос-Анджелеса: Участок бесплатный, он нам принадлежал, но на его обустройство было потрачено примерно $5 млн.

За 39 домов?

ЭРИК ГАРСЕТТИ: Верно, но мы можем пользоваться этим городком многие годы. Каждый может обратить внимание на цену постройки, но я бы обратил внимание на цену отсутствия постройки.

Задействовав деньги штата и федерального бюджета, Гарсетти обещал выделить почти $1 млрд на борьбу с крупнейшим в истории городского бюджета кризисом. Мэр намерен использовать средства облигационной программы HHH, одобренной в 2016 году, с целью создания 10 тысяч постоянных мест проживания к 2026 году. Однако, учитывая, что на данный момент завершено строительство лишь 707 домов, план Гарсетти попал под огонь критики. Аудит 2020 года раскритиковал программу за большие отсрочки и растущие расходы, обнаружив, что каждый дом стоил $558 тысяч.

Отстаёте ли вы от своих целей?

ЭРИК ГАРСЕТТИ: Нет, напротив, мы опережаем цели по постройке. Но это не значит, что количество бездомных точно снизится. Это как сидеть в лодке и вычерпывать воду всё большими контейнерами.

Однако критики говорят, что местные лидеры по-прежнему действуют недостаточно быстро. Уставший от этого федеральный судья приказал властям города и муниципальным властям обеспечить жильём всех бездомных в районе Скид-Роу к середине октября. Муниципальные и городские власти в ответ подали апелляцию.

ЭРИК ГАРСЕТТИ: Разрешать проблему бездомности — это не для слабонервных. Здесь не заработать хорошей репутации, здесь нет простых решений. Если бы я получал доллар каждый раз, когда кто-либо говорит «я знаю как решить проблему бездомности», то был бы миллионером.

Сьюзан Шоу говорит, что получение постоянного жилья со службами обеспечения изменило для неё всё.

СЬЮЗАН ШОУ, местный житель: Если бы вы видели мою фотографию пять-шесть лет назад, вы бы меня не узнали.

Проведя четыре года без дома на Скид-Роу, Шоу говорит, что любой план должен включать в себя долгосрочное психологическое лечение.

СЬЮЗАН ШОУ: Я помню, мой первый доктор спросил меня, сколько времени мне потребовалось, чтобы попасть в такую ситуацию, и сказал, что на то, чтобы выбраться, потребуется столько же времени.

Перемены вряд ли случается в одночасье. Но все могут согласится, что срочность и отчаяние нарастают.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 3: Я просто не могу понять, как страна может позволить людям так жить.

С каждым днём количество палаток всё увеличивается.

Дата выхода в эфир: 22 мая 2021 года