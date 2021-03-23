CGTN: бездомные Лос-Анджелеса расплачиваются за халатность властей в пандемию

Американцы обвиняют власти Лос-Анджелеса в пренебрежении бездомными жителями города, которые оказались одной из наиболее уязвимых групп граждан в условиях пандемии, передаёт CGTN. Отмечается, что власти не только не расширяют варианты доступного жилья, но и не стали обращаться за федеральной помощью для оплаты проживания бездомных в отелях для сдерживания распространения COVID-19.

МО, бездомный: Это моя подушка, сплю я вот так, а это мой спальный мешок.

Мо спит в своей машине уже больше 11 лет. Он не знал, что имеет право на участие в так называемом проекте Roomkey, нацеленном на то, чтобы сдержать распространение коронавируса, заселив бездомных в номера отелей.

МО: Если бы я знал, что могу принять участие в проекте, я бы это сделал. Было бы здорово спать в кровати, каждый день принимать горячий душ. Я моюсь, наверное, всего раз или два в неделю, потому что мне приходится искать места, где бы я мог принять горячий душ. Это бы значительно повысило качество моей жизни.

Это касается 66 тысяч бездомных людей, которые спят на улицах округа Лос-Анджелес, который занимает второе в США место по числу живущих на улице людей. Они являются одной из наиболее уязвимых для заражения групп. За время пандемии около семи тысяч бездомных Лос-Анджелеса заразились COVID-19.

ЭДИС ТИАНШАН, корреспондент CGTN: Критики утверждают, что город почти не добился прогресса в предоставлении достаточного числа вариантов доступного жилья, и множество людей называют тот факт, что власти Лос-Анджелеса не потребовали федеральной помощи на оплату проживания бездомных в отелях, халатностью.

Согласно последним данным по смертности, бездомные люди платят за это всё более высокую цену.

ЭНДИ БЕЙЛС, директор приюта для бездомных Union Rescue Mission: В начале 2020 года в день умирало по три человека, в конце года погибали четыре человека в день, а в 2021 году ежедневно умирают уже пять человек.

Энди, который руководит одним из самых известных приютов на улице Лос-Анджелеса Скид-Роу, рассказал, что ему снятся кошмары из-за того, какое влияние пандемия оказала на бездомных. Он является ярым критиком городских властей, которые, по его мнению, делают недостаточно.

Офис мэра Лос-Анджелеса не ответил на наши вопросы о неиспользованных федеральных средствах, призванных помочь этим людям.

МО: Это меня очень расстраивает, потому что это типичная политика Лос-Анджелеса. Они очень халатно относятся к услугам для бездомных, к помощи. Да, бездомные обычно последние, кто получает множество услуг.

В данном случае речь идёт об услугах, которые, как утверждается, оплатило бы федеральное правительство, если бы город попросил об этом. Тот факт, что Лос-Анджелес так и не попросил, по словам Мо, наталкивает его на мысль, что местные власти не считают, что бездомные заслуживают помощи.

Эдис Тианшан, CGTN, Лос-Анджелес.

Дата выхода в эфир 21 марта 2021 года.