The Independent: британская программа жилья для бездомных дала массовый сбой

Запущенная британским правительством программа «Все внутрь», призванная обеспечить жильём бездомных, испытывает трудности, пишет The Independent. Согласно данным издания, из 29 тыс. участников программы, жильё получило менее половины: кто-то по-прежнему проживает в отелях, кто-то во временных постройках, а кто-то и вовсе больше не участвует в программе.

Тысячи бездомных людей, которым британское правительство обещало предоставить жильё, исчезли с радаров, не получив никакой помощи, сообщает The Independent. Как пишет издание, министры отказываются перезапустить жилищную программу для бездомных в марте, даже несмотря на опасения большого количества людей на улицах в свете нового карантина и роста заражений новым типом коронавируса.

Британское министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления подтвердило, что примерно треть из 29 тыс. бездомных, вошедших в программу заселения, до сих пор не имеют крыши над головой. Однако, как пишет The Independent, ссылаясь на собственные данные, реальная ситуация ещё хуже и жилище не получило больше половины бездомных. Часть из них по-прежнему проживают в отелях, часть перевели во временное жильё, а кто-то и вовсе больше не поддерживается.

По словам генерального директора благотворительной организации Shelter Полли Нити, «во время первого карантина правительство осознало, насколько опасно не иметь крыши над головой во время пандемии», а потому решило создать программу «Все внутрь».

Однако, по словам Джо Ломаса, сотрудника благотворительной организации Centrepoint из Манчестера, официальное данные правительства о результатах программы «Все внутрь» не соответствуют реальной картине. Ломас заявил, что может по пальцам одной руки пересчитать людей, получивших жильё в рамках программы «Все внутрь». Это мнение также поддержал глава благотворительной организации Oasis Community Housing Дэвид Смит, отметивший, что программе не хватает нужного ресурса.