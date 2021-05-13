Guardian: Калифорния собирается потратить $12 млрд на преодоление кризиса с бездомными

Губернатор Калифорнии предложил план на сумму $12 млрд, направленный на решение кризиса бездомности, сообщает британская газета The Guardian. Он назвал ситуацию на улицах и тротуарах штата неприемлемой и заявил о необходимости создать 46 тыс. новых единиц жилья, чтобы справиться с бездомностью семей в течение пяти лет. В Калифорнии сейчас насчитывается 161 тыс. бездомных — больше, чем в любом другом штате.

Губернатор Калифорнии назвал ситуацию в самом густонаселённом штате Америки «неприемлемой» и предложил план по борьбе с кризисом бездомности стоимостью $12 млрд, сообщает британская газета The Guardian.

Предложение Гэвина Ньюсома опирается на значительный профицит бюджета и купание в федеральных средствах на восстановление после пандемии и включает $8,75 млрд в течение двух лет на создание примерно 46 тыс. единиц жилья. Таким образом, оно расширяет запущенную им в прошлом году программу по переоборудованию мотелей и другой недвижимости в жильё. Почти половина денег пойдёт на строительство жилья в местах, где люди с психическими расстройствами и другими проблемами поведения смогут получать необходимые услуги на месте.

Как отмечает издание, бездомные жители Окленда устали от жилищного кризиса и потому построили «чудо-деревню».

Ньюсому в этом году предстоят выборы, на которых голосующие могут отстранять от должности должностное лицо, подчёркивает британская газета. На этом фоне губернатор Калифорнии также предложил потратить $3,5 млрд на субсидии на аренду, новое жильё и приют с целью покончить с бездомностью семей в течение пяти лет. Это поможет семьям с несовершеннолетними детьми избежать потери жилья или получить жильё, не тратя дни, недели или месяцы в списке ожидания.

В самом густонаселённом штате страны насчитывается 161 тыс. бездомных — больше, чем в любом другом штате. Активисты говорят, что они не могут разместить людей достаточно быстро при нехватке жилья и высокой арендной плате.

«Как губернатор я действительно хочу чего-то добиться. Я не хочу говорить об этом на протяжении десятилетия, — сказал Ньюсом на пресс-конференции в бывшей гостинице San Diego Residence Inn, которая была переоборудована под жильё для 177 бездомных. — То, что происходит на наших улицах и тротуарах, неприемлемо».

Самая большая концентрация бездомных приходится на Лос-Анджелес, сообщается в статье. Мэр города Эрик Гарсетти в прошлом месяце пообещал потратить почти $1 млрд на то, чтобы переселить с улиц 61 тыс. бездомных в округе Лос-Анджелес. Ряды палаток, картонных укрытий, потрёпанных фургонов и самодельных фанерных конструкций уже распространились по всему Лос-Анджелесу, второму по численности населения городу страны.

Во время пандемии Ньюсом запустил в Калифорнии проекты Roomkey и Homekey, используя федеральные деньги для размещения бездомных в гостиницах и помогая городам, округам и другим местным структурам покупать и переоборудовать мотели и другие здания под жильё. Представители Ньюсома заявили, что $800 млн, потраченных на программу Homekey, позволили создать дополнительно 6 тыс. единиц жилья и обеспечили приютом 8200 человек.

Активисты встретили предложение губернатора одобрением, пишет The Guardian. Однако они выразили обеспокоенность по поводу долгосрочных проблем финансирования, противодействия соседей и политической борьбы, а также в связи с тем, что Калифорния десятилетиями сопротивляется строительству новых домов. «Если мы совместим это с реальными шагами по устранению дефицита доступного жилья, это может быть хорошо, — сказала директор Центра уязвимых групп населения при Калифорнийском университете в Сан-Франциско доктор Марго Кушель. — Люди, которые сейчас не имеют дома, нуждаются в ответе сегодня, а не через пять лет».

Если план Ньюсома получит поддержку законодательного собрания штата, его реализация будет в значительной степени зависеть от готовности местных органов власти и сообществ пойти навстречу, что часто является серьёзным препятствием, отмечается в статье.

«Каждая общественная группа, к которой вы обращаетесь, требует решить проблему бездомности, а затем на том же собрании они требуют, чтобы вы не решали её где-либо поблизости от них», — сказал выступавший вместе с Ньюсомом демократ и инспектор округа Сан-Диего Найтан Флетчер.

Предложение губернатора является частью плана по восстановлению после пандемии на сумму $100 млрд, который Ньюсом обнародовал на этой неделе благодаря поразительному положительному балансу бюджета в $76 млрд и новому финансированию в размере $27 млрд от федерального правительства в рамках законопроекта о расходах на борьбу с коронавирусом, сообщает британская газета The Guardian.