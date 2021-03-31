Fox News: иглы и наркотики в парке и не только — бездомные потеснили жителей Сиэтла из привычных им мест отдыха

Жители американского Сиэтла уже теряют терпение от наплыва бездомных. Как передаёт корреспондент Fox News, лагеря из палаток людей без жилья оккупируют самые важные для горожан и их детей места досуга и отдыха. Они уже не раз обращались к городским властям, но те говорят, что это сложная проблема.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Именно здесь тренируются игроки малой бейсбольной лиги, играют в парке, играют в баскетбол, но, как вы можете видеть, повсюду располагаются лагеря для бездомных. Только за последние три недели произошло уже четыре инцидента с бездомными и детьми. И терпение жителей на пределе.

ЖИТЕЛЬНИЦА СИЭТЛА: Там был парень, которого в начале недели увезли на носилках, и за всем этим наблюдали дети, играющие в софтбол. Родители утром прочёсывают парк, прежде чем сюда придут дети, чтобы убрать иглы до того, как они до них доберутся.

ЖИТЕЛЬ СИЭТЛА: Как мы дошли до того, что считаем, что это норма и часть жизни в Сиэтле?

КОРРЕСПОНДЕНТ: Что вы чувствуете при взгляде на все эти лагеря?

ВТОРАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА СИЭТЛА: Мне становится грустно. Я расстроена и подавлена. Жаль, что люди не могут проводить время в парке.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Когда вы видите на улицах иглы и наркотики, которые вам приходится перешагивать, вы думаете, что это вопрос безопасности?

ВТОРАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА СИЭТЛА: Да, определённо: у меня есть маленькая собачка, и мне приходится следить за тем, чтобы она не наступила на что-нибудь.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Считаете ли вы, что руководство города делает достаточно, чтобы исправить эту проблему?

ВТОРАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА СИЭТЛА: Нет.

ТРЕТЬЯ ЖИТЕЛЬНИЦА СИЭТЛА: Я бы хотела видеть более активные действия со стороны руководства города. И у меня есть подросток, и он очень расстроен из-за этой ситуации.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы надеетесь, что это скоро изменится?

ТРЕТЬЯ ЖИТЕЛЬНИЦА СИЭТЛА: Я не питаю надежд.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы не питаете надежд.

ТРЕТЬЯ ЖИТЕЛЬНИЦА СИЭТЛА: Я не питаю надежд. У меня нет надежды. Но мне хотелось бы надеяться. Я думаю, что общественность должна быть сильнее вовлечена в решение проблемы.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы видите иглы, колпачки от игл, вы видите жестяные банки. Видите, они используют их для приготовления пищи, но они также используют их для изготовления наркотиков. Метамфетамин, кокаин, героин — всё это прямо перед школой. Они должны вернуться сюда в апреле. И это то, что они увидят, когда они будут подвозить своих детей до школы. Когда они придут сюда играть на перемене, вот что они увидят. Здесь ещё один колпачок. Они повсюду окружают это поле. Это место, где должны играть дети.

СОТРУДНИК ШКОЛЫ: Это поле Миллера, многофункциональное поле, которое используется для футбола, бейсбола, лякросса, алтимат фрисби, для всех возрастов. Сейчас поле не планируется использовать из-за его состояния и соседства с лагерями.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Они не могут даже использовать это поле.

СОТРУДНИК ШКОЛЫ: Больше не планируется.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Почему нет?

СОТРУДНИК ШКОЛЫ: Потому что это небезопасно. В этой землянке стоит палатка. В тех землянках тоже стоят палатки. Я вижу, что люди в беде. Я вижу, что люди нуждаются в помощи, и именно это мы пытаемся сделать — помочь им, но мы пытаемся помочь и самим себе вернуть поле для использования по назначению.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы получили ответ от руководства города?

СОТРУДНИК ШКОЛЫ: Я разговаривал с рядом городских чиновников.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Что они говорят?

СОТРУДНИК ШКОЛЫ: Это сложная проблема, и мы делаем всё, что в наших силах.

КОРРЕСПОНДЕНТ: В чём состоит задача? Мы все согласны, что…

СОТРУДНИК ШКОЛЫ: У нас ещё нет плана, мы хотели бы, чтобы игровое поле Миллера имело приоритет из-за его близости к школе и из-за его активного использования. Наши дети сейчас тоже в опасности. Кто-нибудь заботится о наших детях?

Дата выхода в эфир 29 марта 2021 года.